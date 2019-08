Le parole del tecnico viola dopo la cena con la dirigenza e il nuovo acquisto Ribery.

Tutti pazzi per Franck Ribery. Non potrebbe essere altrimenti a Firenze. Un giocatore come il francese genera entusiasmo e fa sognare i tifosi. Dell'ex Bayern Monaco ha parlato ieri sera Vincenzo Montella, intervistato da Sky Sport dopo la cena in pieno centro a cui hanno preso parte i dirigenti e lo stesso Ribery.

Siamo contenti di avere un giocatore così con noi, da parte sua c’è la voglia di esprimersi ad altissimi livelli. L'abbiamo sentito qualche giorno fa e aveva manifestato l'intenzione di rimettersi in gioco qui. È riuscito a farmi rimettere le scarpette perché eravamo da soli all'allenamento, comunque sta bene. Presto si allenerà con la squadra e vedremo se giocherà contro il Napoli

Poi una battuta su Rapinha, giocatore seguito dalla Fiorentina: