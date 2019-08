La squadra di Mazzarri gioca bene nel primo tempo, ma subisce la superiorità degli inglesi. Risultato pesante, che può essere rimontato con una grande prestazione al ritorno. Perde anche l'Eintracht, bene Espanyol e PSV.

di Michele Pedrotti - 22/08/2019 23:03 | aggiornato 23/08/2019 00:12

Si sapeva che non sarebbe stato per nulla facile, e infatti la serata del Torino è stata decisamente complicata. Nell'andata dei playoff di Europa League contro il Wolverhampton, gli uomini di Mazzarri non riescono a far valere il fattore campo (splendida comunque la cornice dell'Olimpico Grande Torino, tutto esaurito) ed escono sconfitti con il pesante risultato di 3-2.

I Granata però non approcciano affatto male alla partita. Soprattutto nelle prime fasi, i padroni di casa tengono bene il campo e sfiorano il vantaggio con N'Koulou, che colpisce in pieno la traversa. A fine primo tempo, però, uno sfortunato autogol di Bremer porta avanti gli ospiti, che nella ripresa raddoppiano grazie a Diogo Jota. De Silvestri riaccende il cuore Toro due minuti più tardi con un colpo di testa vincente su cross di Ansaldi, ma al 72' Raul Jimenez approfitta di una dormita difensiva granata e batte Sirigu. Nel finale Belotti realizza un rigore importante, ridando qualche chances ai suoi in chiave qualificazione.

Per qualificarsi ai gironi, dunque, servirà una vera e propria impresa. Vincere con due gol di scarto al Molineaux al momento appare proibitivo, anche perché la squadra di Espirito Santo si è dimostrata organizzata, precisa e soprattutto cinica al momento giusto. Mazzarri dovrà quindi giocarsi le sue carte nel migliore dei modi, per provare a fare una rimonta che entrerebbe nella storia del club.

3-2 del Wolverhampton a Torino: qualificazione ipotecata, ma il Toro non vuole mollare

Europa League, cadono Eintracht e Spartak. Bene PSV ed Espanyol

Se il Torino piange, l'Eintracht sicuramente non ride. La squadra di Hütter, impegnata sul campo della sorpresa Strasburgo, subisce il gol di Zohi e non riesce a rimontare. Situazione non gravissima, visto che fra una settimana alla Commerzbank-Arena i tedeschi avranno tutte le carte in regola per rimontare e accedere ai gironi di Europa League. Male anche lo Spartak Mosca, che perde con lo stesso risultato in casa del Braga.

Festeggia invece l'Espanyol, seppur con qualche rischio. I catalani vanno sotto a fine primo tempo con gli ucraini dello Zorya Luhansk, ma nella ripresa si scatenano firmando un 3-1 che regala ottimismo in vista del ritorno. Decisivi Facundo Ferreyra, Javi Lopez e Matias Vargas.

Per quanto riguarda le olandesi, sia PSV che Feyenoord vedono molto vicina la fase a gironi. Gli uomini di Van Bommel infatti ne fanno tre ai ciprioti dell'Apollon Limassol, lo stesso risultato della squadra allenata da un altro ex milanista come Jaap Stam contro l'Hapoel Beer Sheva (incubo nel girone dell'Inter tre anni orsono). Bene a metà le super rivali scozzesi Celtic e Rangers, con la vittoria dei primi per 2-0 in casa contro l'AIK e il pareggio a reti bianche dei Gerrard boys sul campo del Legia Varsavia.

Tutti i risultati dell'andata dei playoff

Ecco ora elencati i risultati completi delle 21 gare giocate nella serata di Europa League. Le gare di ritorno sono fissate per giovedì 29 agosto, mentre il sorteggio della fase a gironi avrà luogo il giorno successivo al Grimaldi Forum di Montecarlo.