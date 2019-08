Abila, Reynoso e un autogol di Caicedo firmano il successo azul y oro. De Rossi e Tevez restano in panchina. Alfaro sorride in vista del ritorno, ma preoccupa l'infortunio di Zarate.

0 condivisioni

di Paolo Gaetano Franzino - 22/08/2019 09:00 | aggiornato 22/08/2019 09:05

Successo prezioso per il Boca Juniors, che nell'andata dei quarti di finale della Copa Libertadores vince 3-0 in Ecuador contro la Liga de Quito, grazie ai gol di Abila e Reynoso e all'autorete di Caicedo. Con questo risultato gli Xeneizes partiranno nettamente favoriti in vista della gara di ritorno, in programma tra sette giorni alla Bombonera.

Rimandato l'esordio in Copa Libertadores di Daniele De Rossi, in panchina per tutto l'incontro. Nessun caso, naturalmente, alla base della sua esclusione dall'undici titolare: solo un po' di turnover visti gli impegni ravvicinati del Boca Juniors, ora atteso dalla sfida contro il Banfield in Superliga il prossimo 26 agosto.

Nonostante la panchina, in Argentina si è parlato molto delle qualità da “osservatore” dell'ex centrocampista della Roma, che in una recente intervista rilasciata a Fox Sports Argentina aveva sottolineato il talento di Reynoso ("È un fenomeno", aveva detto). Dichiarazioni subito riproposte dopo la splendida punizione del 2-0 siglata dal trequartista.

Reynoso sommerso dai compagni dopo lo 0-2

Copa Libertadores, il racconto di LDU Quito-Boca Juniors 0-3

Alfaro sceglie Marcone in mediana, De Rossi si accomoda in panchina dopo le due gare consecutive da titolare. Il tecnico del Boca Juniors opta per il 4-3-3 con Abila unico riferimento in avanti supportato dai due esterni Salvio e Zarate, con Mac Allister e Capaldo mezzali. Tra le file degli ecuadoregni spiccano l'ex Manchester United Antonio Valencia e la punta Rodrigo Aguirre, fino allo scorso febbraio di proprietà dell'Udinese.

Gara divertente già dai primi minuti, con i due portieri subito protagonisti con una parata a testa. La partita si sblocca all'12' grazie ad Abila, che sfrutta al meglio un filtrante di Mac Allister per scappare alla difesa avversaria, superare Gabbarini e depositare la palla in rete.

L'attaccante argentino sfiora la doppietta al 28', quando va via in velocità a Caicedo e Rodriguez prima di concludere in modo impreciso sfiorando il palo alla destra del portiere. È una bella parata di Gabbarini, invece, a fermare Mac Allister al 35'.

Il primo tempo termina con sei minuti di recupero a causa di due infortuni di lusso: Zarate da una parte, quasi in lacrime e costretto a lasciare il posto a Reynoso al 21', e Aguirre dall'altra, sostituito da Martinez dopo aver sbattuto la testa sui cartelloni pubblicitari a bordocampo. Nell'extra time arriva poi il cartellino rosso per Orejuela, protagonista di un brutto fallo ai danni di Reynoso.

Preocupación en Boca: Mauro Zárate salió lesionado y al borde del llanto

El delantero realizó una jugada individual y, al intentar rematar, sintió un dolor en la pierna izquierda. pic.twitter.com/RLlF0nuNPe — Patagonia.Press (@PatagoniaPress_) August 22, 2019

Il gol di Abila

Secondo tempo

Al 47' c'è il raddoppio del Boca, con una punizione perfetta proprio di Reynoso che non lascia scampo a Gabbarini. In inferiorità numerica e sotto di due reti, gli ecuadoregni perdono anche il difensore Kevin Minda, espulso dalla panchina per proteste.

La Liga de Quito non si arrende e sfiora il gol al 60' con Martinez, murato dall'uscita dell'ottimo Andrada; tre minuti dopo, invece, Salvio e Mac Allister sciupano il contropiede del potenziale 3-0. Il tris del Boca arriva solo per un attimo al 70', quando l'esultanza di Salvio viene interrotta per una precedente posizione di fuorigioco di Abila. Che si fa comunque perdonare all'81', propiziando l'autogol di Caicedo: il difensore prima si fa soffiare palla dal suo avversario e poi devia in maniera sfortunata la sfera nella sua porta, dopo la parata di Gabbarini sul tiro dello stesso Abila.

L'autogol di Caicedo vale lo 0-3 per il Boca

Il ritorno dei quarti da disputare in terra argentina dovrebbe essere quindi una formalità per il Boca Juniors, con un piede già in semifinale. C'è ora attesa per il risultato di River Plate-Cerro Porteño (si gioca stanotte), dal momento che le vincitrici di queste due sfide si incontreranno nel penultimo atto della Copa Libertadores.