Le parole del grande ex degli azzurri sull'attaccante argentino.

di Redazione Fox Sports - 22/08/2019 16:28 | aggiornato 22/08/2019 16:33

L'Inter ha detto sì all'offerta del Napoli per Mauro Icardi di 65 milioni di euro. Il problema è che l'attaccante argentino non ha alcuna intenzione di andare via da Milano. Di questa situazione, ai microfoni de Il Mattino, ha parlato una leggenda degli azzurri come Careca:

Ma davvero stiamo ancora aspettando la risposta di Icardi? Ma se non vuole venire vada al diavolo. Ma ha capito cosa è il Napoli, cosa è il San Paolo, cosa sono i tifosi azzurri? Ha capito che fare gol con quella maglia non ha valore al mondo? Io penso che se non vuole venire, meglio che non venga. Io fossi nel Napoli non perderei neppure un secondo in più. Poi il Napoli il numero 9 ce l'ha ed è forte

Il riferimento è ovviamente a Milik: