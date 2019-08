Il Tanque rimette piede in Italia per vestire la maglia degli amaranto: ha firmato un contratto biennale.

di Redazione Fox Sports - 22/08/2019 21:44 | aggiornato 23/08/2019 00:49

Colpo in Serie C firmato Reggina. Il presidente degli amaranto Luca Gallo ha appena ufficializzato l'acquisto di German Denis, che dopo l'esperienza in Perù con il Club Universitario de Deportes (15 presenze e 8 gol il suo bottino) ha deciso di rimettere piede in Italia.

Qui lo abbiamo ammirato con le maglie di Cesena, Napoli, Udinese e soprattutto Atalanta, con cui dal 2011 al 2016 ha messo insieme ben 56 gol in 158 presenze. Adesso El Tanque riparte dalla Calabria all'età di 37 anni (ne compirà 38 il prossimo 10 settembre).