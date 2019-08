Il terzino, appena acquistato dalla Roma, potrebbe tornare in Inghilterra tra sei mesi per decisione del Chelsea.

di Redazione Fox Sports - 22/08/2019 07:19 | aggiornato 22/08/2019 12:24

La Roma ufficializza Davide Zappacosta. Il terzino classe 1992 arriva dal Chelsea in prestito secco per 6 mesi. Proprio così, non per un anno come tutti immaginavano.

L'AS Roma è lieta di annunciare - recita il comunicato ufficiale del club giallorosso - l'ingaggio di Davide Zappacosta. Il Club rende noto di aver sottoscritto con il Chelsea FC il contratto per l'acquisizione a titolo temporaneo e gratuito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore fino al gennaio 2020, con possibilità di estensione del prestito fino al giugno 2020

Il motivo di questo prestito di soli sei mesi è presto spiegato. Il Chelsea, avendo il mercato in entrata bloccato fino all'estate del 2020 causa sanziona FIFA, si riserva la possibilità di far rientrare alla base il giocatore in caso di necessità.

Se quindi Frank Lampard dovesse essere in emergenza sugli esterni, i giallorossi con ogni probabilità sarebbero costretti a salutare Zappacosta. Che intanto ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore della Roma:

Sono contento di essere arrivato alla Roma dopo un'esperienza all'estero che mi ha formato molto, sia come uomo sia come calciatore. Giocare per una grande società come questa è davvero stimolante, non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni

Così invece il ds Gianluca Petrachi: