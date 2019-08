Calciomercato, Real Madrid tratta Neymar con il Psg

Negli ambienti merengues c'è molto ottimismo sulla conclusione dell'operazione.

22/08/2019

Il Real Madrid è volato a Parigi, la trattativa di calciomercato con il Psg per Neymar è entrata nel vivo. Come riportato da Marca, un emissario molto importante del club merengue è attualmente nella capitale francese, a colloquio con i funzionari del club parigino, proprio per discutere del possibile acquisto dell'attaccante brasiliano.

Filtra molto ottimismo alla Casablanca per la buona conclusione dell'operazione, soprattutto dopo questa ultima mossa, che segue un lungo corteggiamento del Barcellona.

I catalani stanno provando a convincere il Psg da settimane, senza però aver mai presentato un'offerta capace di portare Al-Khelaifi a prendere in considerazione la cessione dell'acquisto più costoso della storia del calciomercato. Il Real Madrid è rimasto in attesa e adesso, a due settimane dalla chiusura di questa sessione estiva, sta provando l'affondo decisivo.

In favore delle Merengues, tra l'altro, ci sono anche gli ottimi rapporti con il Psg, esattamente l'opposto di quelli tra francesi e catalani, resi molto più tesi proprio a partire dal trasferimento record di Neymar e poi, a seguire, dalle possibili operazioni che non si sono mai chiuse per Verratti, Rabiot e Rakitic.

Anche per questo il Real Madrid si sente in pole position per l'operazione Neymar, mentre il Barcellona resta in attesa che sia il giocatore a esporsi chiaramente in suo favore. Una presa di posizione che però difficilmente arriverà, perché l'obiettivo di O'Ney è lasciare il Psg: se la destinazione finale sarà la Catalogna, tanto meglio. Ma se dovesse essere Madrid, non si strapperebbe certo i capelli.

Mancano in ogni caso solo 11 giorni alla chiusura del calciomercato, resta poco tempo per arrivare a dama. Per sbloccare l'operazione, il Real è pronto a presentare una maxi-offerta (smentita però quella riportata dall'Equipe, 100 milioni più Keylor Navas, James e Bale), possibilmente includendo anche il cartellino del portiere costaricano, visto che il Psg è alla ricerca di un nuovo estremo difensore.