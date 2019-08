L'argentino, reduce dall'esperienza col Vasco da Gama, torna in Italia a 35 anni: arriverà oggi a Crotone.

di Redazione Fox Sports - 22/08/2019 09:21 | aggiornato 22/08/2019 09:26

Colpo a effetto del Crotone. Il club pitagorico si è infatti assicurato Maxi Lopez, attaccante classe 1984 che torna così in Italia dopo le esperienza con Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese. Adesso il 35enne, che era svincolato e reduce dall'esperienza in Brasile col Vasco da Gama (8 gol segnati in due stagioni), ripartirà dalla Serie B.

A breve metterà piede in Calabria e firmerà il contratto che lo legherà ai rossoblù. Qui vicino, in Sicilia, iniziò la sua avventura italiana tra le fila del Catania, con cui segnò 11 gol in campionato trascinando la squadra verso la salvezza.

Mister Giovanni Stroppa spera che il rendimento del suo nuovo bomber sia simile. Se così fosse, la promozione in Serie A sarebbe sicuramente alla portata dei suoi ragazzi. Non resta quindi che aspettare l'annuncio ufficiale prima di vedere Maxi Lopez all'opera.