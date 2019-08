Dopo aver definito l'arrivo del cileno, la dirigenza va a caccia di un laterale sinistro e un centrocampista. Piace Biraghi della Fiorentina.

A pochi giorni dalla fine della sessione estiva, il mercato dell'Inter sembra finalmente pronto a decollare. Vero, il discorso legato alla situazione Mauro Icardi sembrerebbe ancorare fastidiosamente al palo ogni margine di manovra nerazzurra, perché il centravanti argentino pare essersi promesso alla Juventus e, da qui al 2 settembre, le speranze che i bianconeri possano finalmente affondare il colpo rimangono intatte. Per questo motivo Paratici sentirà ancora Wanda Nara, ribadendole la stessa proposta già avanzata la scorsa primavera.

Il Napoli osserva interessato l'epilogo della telenovela, ma De Laurentiis - secondo i beninformati - si sarebbe particolarmente risentito per via del comportamento della Juventus. La società piemontese si è messa in mezzo e gli azzurri non vogliono sottostare ad alcuna imposizione. Lo stesso vale per l'Inter: da una parte Zhang aspetta l'offerta giusta per il suo centravanti (si parte da una base di 70-75 milioni di euro per il cartellino), dall'altra ha mandato in avanscoperta Beppe Marotta per chiudere il discorso Alexis Sanchez.

Tra poche ore il cileno sarà un nuovo giocatore nerazzurro: l'Inter ha trovato l'accordo con il Manchester United ottenendo un prestito oneroso a 15 milioni con diritto di riscatto fissato al prossimo mese di giugno. Inoltre, la proprietà cinese pagherà solo 4,5 milioni (6,5 con i bonus) di stipendio al giocatore, mentre il resto rimarrà a carico degli inglesi. L'acquisto del Nino Maravilla è una sorta di prova di forza: dopo aver perfezionato l'innesto monstre di Romelu Lukaku, a Milano battono un altro colpo che va ad aggiungersi ai già ufficiali Stefano Sensi, Nicolò Barella, Diego Godin e Valentino Lazaro.

Cristiano Biraghi in azione durante Fiorentina - Frosinone: il 26enne laterale sinistro è a un passo dall'Inter, che starebbe definendo la trattativa con i Viola sulla base del prestito con diritto di riscatto

Inter, porte girevoli sul mercato: dopo Sanchez arriva Biraghi, Dalbert out?

L'obiettivo è principale è quello di superare il Napoli per poi avvicinarsi alla Juventus. Non sarà facile, ma da qui alla fine del calciomercato si cercherà di colmare ulteriormente questo gap con qualche altro arrivo di spessore. Per esempio, non è un mistero che da tempo l'Inter stia cercando di sistemare la fascia sinistra una volta per tutte. Conte vuole un giocatore da alternare con Kwadwo Asamoah, ma tale profilo non può essere rappresentato dal brasiliano Dalbert. Così si è tornati a pensare a Cristiano Biraghi: 26 anni, nazionale italiano, discreta esperienza accumulata, il laterale della Fiorentina può rappresentare un'ottima soluzione per la fascia mancina nerazzurra.

Le strade per arrivare al terzino sono essenzialmente due: la prima è che i Viola accettino il prestito con diritto di riscatto come formula per il trasferimento, anche se dalle parti dell'Artemio Franchi non sembrano molto inclini a valutare questa opzione. La seconda, invece, porterebbe all'inserimento di qualche contropartita tecnica in cambio. Per questo si era pensato proprio a Dalbert: il brasiliano in Toscana potrebbe rilanciarsi ma, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già deciso di tornare a Nizza.

Così l'Inter potrebbe valutare anche a una conferma per Federico Dimarco, sulla carta una terza scelta che però potrebbe tornare utile in quanto giovane cresciuto nel vivaio. Dopo una stagione al Parma, il mancino è stato cercato dal Torino ma per il momento la sua partenza è stata bloccata. Sempre sull'asse Milano - Firenze, di recente si è parlato di Matteo Politano e Borja Valero, due profili che - per vari motivi - l'Inter potrebbe decidere di sacrificare. Insomma, la situazione rimane molto fluida e l'impressione è che qualcosa, da qui a settembre, possa ancora accadere.

Cercasi occasioni per il centrocampo: si medita un colpo al fotofinish

Sullo sfondo rimane sempre il discorso riguardo un ulteriore innesto a centrocampo. Conte ha già ricevuto due volti nuovi come Sensi e Barella, ma in fatto di seconde linee questa Inter non convince ancora. Se Borja Valero ha imboccato un'evidente parabola discendente, Gagliardini e Vecino non rappresentano l'identikit ideale per l'ex manager del Chelsea.

Un arrivo in più è quindi possibile, ma alla base di tutto andranno fatte delle valutazioni economiche. I nerazzurri interverrano solo a certe condizioni, sfruttando se possibile la formula del prestito con diritto di riscatto e, soprattutto, andando a puntare su un nome importante ma da rilanciare. Un po' come fatto per Alexis Sanchez, per intenderci: un elemento low cost ma capace di infiammare la piazza. Per questo negli scorsi mesi si è parlato di Ivan Rakitic e Arturo Vidal, due profili che darebbero man forte alla mediana interista.

Ma questi sono ragionamenti che verranno fatti al fotofinish: se ci sarà l'opportunità di regalare un altro centrocampista a Conte, Zhang non si tirerà indietro. In caso contrario invece l'Inter in mezzo rimarrà così, in attesa di lavorare sulla lunga lista di calciatori che andranno in svincolo a giugno del 2020. Come insegna il modello vincente della Juventus, guardare avanti e anticipare la concorrenza - come fatto per Godin - è il modo migliore per aumentare il tasso tecnico di una squadra chiamata a fare il tanto desiderato salto di qualità.