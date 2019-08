Il difensore uruguaiano potrebbe firmare con i viola dopo essersi svincolato dalla Juventus.

di Redazione Fox Sports - 22/08/2019 17:14 | aggiornato 22/08/2019 17:19

La Fiorentina non si ferma. Dopo aver ufficializzato Franck Ribery, la Viola è vicinissima all'acquisto di Martin Caceres. Il difensore uruguaiano classe 1987, che nell'ultima stagione ha collezionato 17 presenze con la Juventus, è svincolato ed è ora a un passo dalla firma con i viola.

Montella sta così per abbracciare un autentico jolly in grado di ricoprire qulsiasi ruolo nel pacchetto arretrato. Ma Caceres - riporta Sky Sport - non è l'unico obiettivo dei gigliati per la difesa. Nel mirino del direttore sportivo Daniele Pradè ci sono altri due nomi.

Si tratta di Kevin Bonifazi del Torino e Lorenzo Tonelli del Napoli. Per il primo è in programma un incontro a breve, per il secondo invece si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.