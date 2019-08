L'inglese classe 2000 è il più giovane della storia della Bundesliga ad aver totalizzato 17 assist e 12 gol in un unico campionato. E i gialloneri lo ricoprono d'oro.

di Franco Borghese - 22/08/2019 00:53 | aggiornato 22/08/2019 00:58

Alla fine vincono i sogni e le emozioni. Jadon Sancho ne sta regalando a palate. Da quando in Bundesliga si tiene il conto degli assist (2004), nessun 18enne ha mai inciso più di lui che ha chiuso lo scorso campionato con 17 passaggi decisivi oltre a 12 gol. Il record precedente era di Mario Götze che nel 2010-11 arrivò a quota 11. In estate il Dortmund ha rifiutato da subito qualsiasi offerta di calciomercato, dichiarando incedibile il giocatore.

Pur essendo giovanissimo, Sancho di strada ne ha già fatta tanta. Cresciuto nel settore giovanile del Watford, a 15 anni è passato al Manchester City per 560mila euro. Nel 2017, improvvisa, l'esplosione, giunta agli Europei U17 con l'Inghilterra. Lui il migliore della competizione secondo la Uefa.

Per questo Sancho voleva maggiore spazio e di fronte all'offerta di calciomercato del Borussia Dortmund, notoriamente sensibile alle qualità delle nuove leve, non poteva dire di no. E con i gialloneri si è consacrato, tanto da essere ormai il vero punto di forza della squadra. Decisivo nella Supercoppa di Germania vinta contro il Bayern Monaco, si è ripetuto in Bundesliga con l'Augsburg. Per questo, in meno di un anno, il Dortmund gli ha rinnovato due volte il contratto.

Sancho in futuro sarà uno dei giocatori più ambiti sul calciomercato

Calciomercato Borussia Dortmund: Sancho rinnova

La trattativa di calciomercato fra Sancho e il Borussia, anche questa volta, è stata rapidissima. L'amministratore delegato Hans-Joachim Watzke lo vuole coccolare e lo stesso vale per il direttore sportivo Michael Zorc. Accordo nuovo, data vecchia. Il Dortmund è stato molto attento a non trasmettere al giocatore la sensazione di volerlo bloccare. Sancho un giorno (nemmeno troppo lontano) lascerà il Borussia e verosimilmente anche la Germania. Per questo il club non ha provato a fargli prolungare il contratto. Il giocatore inglese era legato ai gialloneri da un accordo fino al 2022 prima e lo è anche adesso. Ma a cifre completamente diverse.

Stando a quanto riportato dalla Bild, il Borussia ha deciso di alzare lo stipendio del giocatore. Anzi, ha deciso di raddoppiarlo. Sancho prima guadagnava 3 milioni all'anno, da adesso ne percepirà 6. Un modo forte per dimostrargli stima e affetto. Un modo per coccolarlo e per farlo sentire apprezzato. Perché il Dortmund sa che non potrà trattenerlo a lungo e allora se lo vuole godere creando un rapporto intenso, nel quale entrambi (club e giocatore) si sentano valorizzati l'uno dall'altro. Perché alla fine vincono i sogni e le emozioni. E Sancho ne sta regalando a palate.