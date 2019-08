Blaugrana decisi a trattenere il trequartista, probabile titolare domenica contro il Betis. Salta la cessione di Rodrigo: il Valencia si ritira dalla trattativa.

di Andrea Bracco - 22/08/2019 15:39 | aggiornato 22/08/2019 15:44

Da possibile partente a titolare, da scarto a risorsa in poco meno di una settimana. La storia di Rafinha, ex talento prodigio della cantera del Barcellona, si arricchisce di nuove esaltanti avventure. Venerdì scorso il trequartista figlio d'arte era stato mandato in campo poco dopo la mezz'ora della partita (poi persa) contro l'Athletic Bilbao a causa dell'infortunio capitato a Luis Suarez. Valverde gli aveva chiesto di muoversi senza sosta alle spalle di Griezmann e Dembélé, provando a inserirsi negli spazi aperti dai due attaccanti e a dialogare con i due terzini. La sua prestazione non è stata memorabile, risucchiata nella mediocrità complessiva dei blaugrana ma, viste anche le ultime vicende di mercato, quella del San Mames potrebbe non essere più la sua ultima apparizione con il Barça.

Secondo quanto riportato da Marca, il passaggio di Rafinha al Valencia sarebbe definitivamente saltato. Una trattativa che sembrava ormai definita si è arenata a causa delle volontà presidenziali: Marcelino aveva richiesto il giocatore a gran voce, individuandolo come rinforzo ideale per la sua proposta di calcio. Nella testa del tecnico valenciano, il brasiliano sarebbe dovuto essere utilizzato come punta in appoggio a Maxi Gomez o Gameiro (soprattutto vista la possibile partenza di Rodrigo) o, in alternativa, come jolly sugli esterni e trequartista per repentini cambi di modulo.

Per questo Peter Lim, numero uno del club, lo aveva trattato già lo scorso anno, quando il giocatore rientrò in Catalogna dopo il mancato riscatto da parte dell'Inter. Ora però le carte in tavola sarebbero improvvisamente cambiate, perché secondo i media spagnoli il presidente si sarebbe tirato indietro a causa delle precarie condizioni fisiche del calciatore. Rafinha, d'altro canto, sembrerebbe però in netta ripresa rispetto alle prestazioni sfoderate durante l'ultima stagione e, proprio per questo, in Spagna si sospetta che dietro questa rinuncia pesi molto la difficile guerra interna societaria che si sta vivendo al Valencia.

Lim è ai ferri corti con il direttore sportivo Mateu Alemany, del quale negli scorsi mesi si paventavano le dimissioni a causa di incomprensioni difficilmente ricucibili con il resto dello staff dirigenziale, probabilmente provocate dalle scelte sul calciomercato. Alla fine lo strappo è stato parzialmente ricucito, ma la grana Rodrigo rischia di riportare confusione nell'ambiente societario. Una settimana fa sembrava tutto fatto per la cessione dell'attaccante all'Atletico Madrid, che però - al momento di chiudere - pare essersi tirato indietro. Lim ha dato la colpa ad Alemany, che a sua volta si è scagliato contro i Colchoneros. Insomma, si tratta semplicemente di una questione di fiducia ormai persa tra le parti.

Con Rodrigo ancora al Mestalla (lo scorso weekend era regolarmente in campo, con tanto di fascia di capitano al braccio), la società non ha più intenzione di spendere. A rimetterci è stato appunto Rafinha, che con Marcelino aveva già parlato e definito il proprio ruolo all'interno della squadra. Il suo agente aveva più volte espresso il totale gradimento per la destinazione, respingendo la corte di Betis Siviglia e di alcune realtà inglesi, ma ora che tutto sembra essere definitivamente saltato torna in auge l'opzione di un rinnovo di contratto.

Il giocatore è vincolato ai blaugrana fino al 2021, ma il Barcellona potrebbe allungare la scadenza per rivalutare nuovamente il trequartista, in modo da riportarlo ai livelli di qualche anno fa. I fastidi fisici hanno costretto Rafinha a fermarsi più volte durante l'ultima stagione e, di conseguenza, la sua valutazione (l'Inter avrebbe dovuto pagare circa 30 milioni di euro per riscattarlo due estati fa) si è praticamente dimezzata. Domenica il Barça farà il suo esordio stagionale al Camp Nou affrontando il Betis: Valverde, secondo le indiscrezioni trapelate in queste ore, ha intenzione di mandarlo in campo dal primo minuto. Con Messi, Dembélé e Suarez fuori per infortunio, l'occasione per scalare le gerarchie non è mai stata così ghiotta.