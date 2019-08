Fatali all'ex Manchester City i due punti ottenuti nelle prime quattro partite. Durante gli incontri sarà il vice Simon Davies a prendere le decisioni.

22/08/2019 16:36 | aggiornato 22/08/2019 16:41

La sconfitta con l'Ostende all'esordio in campionato, poi due pareggi a reti bianche con Mouscron e Mechelen e il 4-2 rimediato sul campo Kortrijk. L'esperienza da giocatore-allenatore di Vincent Kompany non è chiaramente iniziata nel migliore dei modi per il difensore belga, protagonista del peggior inizio di stagione dell'Anderlecht negli ultimi ventuno anni.

La distanza dal primo posto occupato dalla coppia Club Brugge-Mechelen è già di otto punti, decisamente troppi per un club dalla grande tradizione ma in cerca di riscatto dopo due stagioni non proprio positive. Annunciato a maggio come l'uomo che doveva riportare l'Anderlecht ai vertici del calcio belga, con due punti in quattro incontri la seconda carriera di Vincent Kompany è sicuramente partita in salita.

Utilizzare il termine fallimento dopo nemmeno un mese di partite ufficiali è forse troppo, ma la tredicesima posizione occupata nella Jupiler Pro League ha fatto capire alla società che probabilmente l'ex Manchester City non è l'uomo giusto per guidare la squadra. Almeno in questo momento.

Vincent Kompany è tornato all'Anderlecht tredici anni dopo il suo trasferimento all'Amburgo

Anderlecht, Kompany non sarà più l'allenatore durante le partite

La gara in casa del Genk campione in carica fa paura, per questo venerdì sera (ore 20.30) il capo allenatore sarà il vice Simon Davies. Kompany si limiterà a fare il difensore, e sarà così per tutti i prossimi incontri. Una decisione che lo stesso Davies ha spiegato in conferenza stampa:

Ora spetterà a me e al nostro staff dare indicazioni durante le partite, Vincent deve concentrarsi sull'essere giocatore. Dobbiamo assicurarci che sia in grado di guidare la squadra in campo, ma ovviamente nessuno dubita delle sue qualità.

Una bocciatura parziale, quindi, perché riguarderà esclusivamente i novanta minuti e non gli allenamenti. Kompany, in pratica, sarà l'allenatore dell'Anderlecht solo in mezzo alla settimana, nella speranza che in futuro sia davvero l'uomo giusto per guidare la squadra bianco-malva.

Partenza da incubo e parziale bocciatura: il Kompany allenatore non ha ancora mostrato le sue qualità

Una soluzione per proteggerlo anche dalle tante critiche piovutegli addosso in questi ultimi giorni, su tutte le dichiarazioni di Marc Degryse, vincitore di quattro campionati nazionali con la maglia dell'Anderlecht tra il 1991 e il 1995:

È un buon giocatore ma resta un essere umano; invece pensa di essere un dio, è arrogante. A settembre c'è la pausa per le nazionali e lui potrebbe restare a lavorare con la squadra per migliorarne il rendimento, tuttavia risponderà alla convocazione con il Belgio per giocare contro San Marino e Scozia.

L'11 settembre, inoltre, Kompany parteciperà anche al testimonial match in suo onore organizzato dal Manchester City: una sfida dove si affronteranno una All-Star dei Citizens e una squadra composta da ex leggende della Premier League. Cosa che non è piaciuta a Degryse, come riportato dal Daily Mirror: