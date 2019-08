Le parole dell'attaccante italiano alla vigilia del match di Europa League contro il Torino.

di Redazione Fox Sports - 21/08/2019 11:28 | aggiornato 21/08/2019 12:33

Alla vigilia del preliminare d'andata di Europa League tra Torino e Wolverhampton, in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Torino, ha parlato l'attaccante italiano Patrick Cutrone, appena passato dal Milan agli inglesi:

È bellissimo giocare in questo stadio, per questi tifosi. C'è un clima che veramente bello e ti fa sentire a casa. I miei compagni mi hanno accolto bene sin da subito e il mister, insieme allo staff, lo stesso. Li ringrazio. Darò il massimo per questa squadra

Cutrone ha proseguito parlando del tecnico Nuno Espírito Santo:

Mi ha fatto una buonissima impressione contando che sono qui da sole tre settimane. Abbiamo parlato e sappiamo che per me qua tutto è nuovo, il campionato è diverso da quello italiano e quindi devo ambientarmi, pian piano. Sicuramente mi metto a disposizione del mister e della squadra

Sulla scelta fatta:

Oltre all'Europa League, ci sono anche altri fattori che mi hanno fatto fare questa scelta, come l'importanza di giocare in un campionato prestigioso quale è la Premier League, o giocare per questa squadra importante

Sul suo Milan:

Ho iniziato a giocare al Milan a otto anni, io amo e ho sempre amato il Milan e li ringrazio per quello che sono diventato sia in campo che fuori dal campo. Sarò sempre un tifoso del Milan, poi nel calcio bisogna fare delle scelte e sono contento di essere in questa squadra ora

