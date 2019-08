Esordio fuori casa per i rossoneri di Giampaolo, domenica 25 agosto alla Dacia Arena.

di Redazione Fox Sports - 21/08/2019 11:54 | aggiornato 21/08/2019 11:59

La Serie A 2019/20 inizia fuori casa per il Milan di Giampaolo. I rossoneri, infatti, saranno ospiti dell'Udinese domenica 25 agosto.

I padroni di casa si presenteranno alla Dacia Arena con Tudor in panchina, che ha guidato i friulani alla salvezza dopo l'esonero di Nicola. Sulla panchina del Milan, invece, ci sarà il nuovo tecnico Giampaolo.

Udinese-Milan: le probabili formazioni

Getty Images Suso dovrebbe agire dietro le due punte secondo lo schema di Giampaolo

Udinese (3-4-2-1): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; Pussetto, De Paul; Lasagna.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso; Piatek, Leao.

Udinese-Milan: dove vederla in TV e streaming

Udinese Milan si gioca domenica 25 agosto alla Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio è programmato per le 18.

Per vedere Udinese-Milan in diretta TV basta collegarsi a Sky Sport Serie A (canale 203) o a Sky Sport 251. Per vedere il match in streaming occorre invece essere abbonati Sky per accedere a Sky Go oppure, in alternativa, sottoscrivere un abbonamento a NOW TV, la web TV di Sky.

Udinese-Milan: quote e pronostico

I bookmaker indicano i rossoneri come favoriti per Udinese-Milan. La quota del 2 raggiunge infatti il massimo di 2.15 su Betway, mentre i friulani sono quotati a 3.9 su William Hill. Ecco le quote 1X2 e il pronostico di Udinese-Milan:

William Hill

1: 3.9

X: 3.4

2: 2.05

Snai

1: 3.75

X: 3.4

2: 2

Bwin

1: 3.7

X: 3.2

2: 2.05

Betway

1: 3.4

X: 3.4

2: 2.15