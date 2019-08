Le parole del tecnico granata in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Wolverhampton.

di Redazione Fox Sports - 21/08/2019 15:24 | aggiornato 21/08/2019 15:29

Silenzio, parla Walter Mazzarri. L'allenatore del Torino si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del delicatissimo preliminare d'andata di Europa League contro il Wolverhampton, in programma giovedì 22 agosto alle ore 21 allo Stadio Olimpico Grande Torino:

Ho un'idea della differenza tra le due squadre, ma prima voglio vedere il campo. Se dovessimo essere eliminati ci dispiacerebbe, ma guardiamo l’Atalanta: hanno avuto un contraccolpo all'inizio, poi si sono ripresi e sono arrivati quarti. Dipende anche da come esci. Di sicuro reagiremo e faremo un grande campionato anche in caso di eliminazione. Proveremo anche a fare meglio in Coppa Italia rispetto allo scorso anno. In ogni modo queste partite giocate in Europa saranno comunque positive per la nostra crescita. Il percorso di crescita è stato esponenziale da quando sono arrivato: questa partita sarà una verifica di questa crescita, nulla di più

Mazzarri ha proseguito soffermandosi sulla designazione del portoghese Artur Dias:

Non parlo mai degli arbitri prima di una partita, dopo la partita faremo le valutazioni. L'importante è che i direttori di gara non incidano sul risultato. Ma sono cose di cui si può parlare solo post. Pensiamo a noi. Se faremo ciò che abbiamo preparato in settimana possiamo mettere in difficoltà chiunque. Il pubblico deve aiutarci in questa crescita. Ma prima di tutto dobbiamo concentrarsi su noi stessi

Su Zaza e Belotti:

Ho visto dei miglioramenti negli ultimi allenamenti: se giocheranno di nuovo insieme, mi aspetto di vederne altri in partita

Sul Watford, sua ex squadra:

Da quando sono tornato in Italia, guardo poco il calcio inglese. So che il Watford ha cambiato tanti giocatori ma non mi sono più interessato. Non sono in contatto con l'ambiente perché è una mia abitudine: chiudo una parentesi e guardo avanti

Sulla differenza tra il calcio inglese e quello italiano:

Il calcio è uguale dappertutto, conta la tattica e la tecnica. Le squadre più forti e organizzate prevalgono dappertutto. Non c’è molta differenza tra i vari Paesi. Il Wolverhampton è allenato da un allenatore portoghese per esempio, ormai questo è un mondo globalizzato. Le squadre organizzate come i Wolves possono far soffrire squadre come il Manchester United e quindi anche il Torino. Ne ho visto tante di partite del Wolverhampton: sa ripartire ma sa anche giocare bene e andare a segnare quando vuole. Parliamo di una squadra esperta

