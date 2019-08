Rosetti manda un portoghese a dirigere "la squadra di Mendes", scatenando l'ira del popolo granata sui social network. Ma la società non rilascia commenti.

1 condivisione

di Andrea Bracco - 21/08/2019 09:12 | aggiornato 21/08/2019 09:17

Tra poco più di 24 ore il Torino sarà chiamato a superare la prima vera sliding door della stagione. I granata di Walter Mazzarri scenderanno in campo giovedì sera per lo spareggio di andata del playoff di Europa League, quello che in palio riserva l'accesso diretto alla fase a gruppi della seconda competizione continentale per importanza. Davanti a loro, Belotti e compagni si troveranno il Wolverhampton, probabilmente uno dei peggiori clienti possibili.

La squadra inglese, dopo aver strapazzato gli armeni dello Pyunik nel turno scorso, arriva leggermente favorita al doppio confronto, che però si preannuncia comunque abbastanza equilibrato. Nuno Espirito Santo ha già alzato la guardia e chiesto ai suoi ragazzi di tenere alta la concentrazione, soprattutto perché i Wolves arrivano da una tiratissima partita giocata (e pareggiata 1-1) lunedì sera, nel posticipo di Premier League in programma contro il Manchester United.

La prima gara si giocherà all'Olimpico Grande Torino e, probabilmente, già da ora è destinata a portarsi dietro una grossa mole di polemiche. La UEFA ha pensato bene di mandare ad arbitrare Artur Soares Dias, lusitano di Lisbona proprio come la maggior parte dei componenti della rosa e dello staff inglese. Assieme a lui, a completare la quaterna ufficiale troviamo Rui Tavares, Paulo Soares e il quarto uomo Joao Pinheiro. Insomma, la decisione ha destato un bel po' di preoccupazioni, soprattutto perché arriva da un "manico" italiano come Roberto Rosetti.

Andrea Belotti, centravanti del Torino: il numero 9 granata guiderà l'attacco contro il Wolverhampton, nella doppia sfida che mette in palio un posto ai gironi della prossima Europa League

Torino, polemiche per la designazione in Europa League: c'è il portoghese Dias

L'ex internazionale, che alla UEFA ha preso il posto di Pierluigi Collina, non poteva prendere una decisione più discutibile. Il Wolverhampton ha un rapporto molto profondo con il Portogallo e, in questo caso, sarebbe stata necessaria un pochino più di lungimiranza. Il buon senso, chiesto a gran voce sui social network da tantissimi tifosi del Torino, questa volta sembra essere stato messo da parte per fare spazio a sentimenti come preoccupazione e sconcerto. Vero, difficilmente Dias in campo si esprimerà nella lingua madre con i componenti della rosa britannica, ma - ragionando a posteriori - per non agitare troppo le acque si sarebbe potuta prendere una strada meno pericolosa e contestabile.

Per comprendere meglio il legame tra il Wolverhampton e il Portogallo non è necessario impegnarsi molto: tra componenti della rosa, staff tecnico e dirigenziali, ben 14 persone arrivano da Lisbona e dintorni. Un numero davvero impressionante, che tuttavia può essere ben contestualizzato dalla presenta occulta, ma nemmeno troppo, di Jorge Mendes. Il plenipotenziario agente, uno dei più ricchi al mondo nel suo campo, lavora dietro le quinte del club indirizzando in maniera pesante scelte e azioni della proprietà cinese che gestisce la società. La Fosun, sbarcata in Inghilterra per rilanciare i Lupi, in questi anni ha fatto un grande lavoro e ne sta raccogliendo i frutti.

Squadra portoghese quaterna portoghese.

Mah https://t.co/PRvEKCj7tH — ToroTime (@TorinoSFT) August 20, 2019

Nelle ultime due stagione, i Wolves sono prima risaliti e poi si sono consolidati tra le grandi del calcio inglese, classificandosi al settimo posto in Premier League pur avendo lo status da neopromossi. Le stelle, nemmeno a dirlo, sono tutte portoghesi: si va dagli esperti Rui Patricio e Joao Moutinho al prototipo di campione Ruben Neves, passando per l'eclettico Diogo Jota e il mancino Vinagre. E poi allenatore e vice, fisioterapisti, staff e dirigenti. Insomma, il doppio filo che lega questa città da circa 250mila abitanti al territorio portoghese è talmente forte che, in Inghilterra, spesso per menzionare il club viene usato l'ironico appellativo di Lusitania FC.

Alla fine si tratta di un semplice discorso di chiarezza e trasparenza. È solo questo che chiedono i tifosi del Torino, da ieri impegnati a mostrare il loro disappunto utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione. La società invece si è chiusa a riccio senza rilasciare commenti: un comportamento abbastanza usuale per Urbano Cairo e i suoi collaboratori, che già la scorsa stagione hanno spesso evitato polemiche nonostante alcuni episodi arbitrali a sfavore. Come sempre, alla fine, parlerà il campo: in questi 180 minuti il Toro dovrà comunque gettare il cuore oltre l'ostacolo. Sarà dura, ma Mazzarri e i suoi ragazzi ci credono molto.