Sampdoria-Lazio segna l'esordio in questa stagione per le due squadre.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/08/2019 13:33 | aggiornato 21/08/2019 13:38

Appuntamento domenica 25 agosto a Marassi per Sampdoria-Lazio, partita che segna l'esordio nella Serie A 2019/20 per le due compagini.

I blucerchiati saranno guidati da Di Francesco, che ha preso il posto di Giampaolo sulla panchina della Samp. Discorso diverso per la Lazio, che ha deciso di confermare Inzaghi.

Sampdoria-Lazio: probabili formazioni

Getty Images Immobile guiderà l'attacco della Lazio di Inzaghi a Genova

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile.

Sampdoria-Lazio: dove vederla in TV e streaming

Sampdoria-Lazio sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Per vedere Sampdoria-Lazio in streaming basta collegarsi a Sky Go, servizio riservato a chi ha già un abbonamento Sky, oppure a NOW TV, la web TV di Sky in abbonamento.

Sampdoria-Lazio: quote 1X2 e pronostico

Per la gara di Marassi, i bookmaker vedono come favorita la Lazio. La quota del 2 raggiunge il massimo di 2.3 su Bwin, mentre la Samp è quotata a 3.3 su William Hill. Ecco di seguito le quote 1X2 di Sampdoria-Lazio:

Bwin

1: 3

X: 3.3

2: 2.3

William Hill

1: 3.3

X: 3.4

2: 2.25

Planet Win

1: 3.25

X: 3.25

2: 2.3

Snai

1: 3.25

X: 3.35

2: 2.25