Durante la Coppa d'Africa che si è disputata questa estate proprio in Egitto, Salah si è pubblicamente lamentato per come sia stato organizzato il ritiro. Accuse a cui aveva risposto prontamente il presidente della Federcalcio egiziana Shobair:

In Inghilterra sono felice, a Liverpool sto bene. I tifosi mi amano e io li adoro, questo mi fa stare bene nel club. Amo ovviamente anche l'Egitto dal profondo del cuore, ce l'ho sempre nei miei pensieri ed è qualcosa che mi ha fatto dare di più nelle mie prestazioni, quella voglia di voler essere un modello per i bambini. Voglio essere quella persona, ritirarmi dalla nazionale sarebbe una cosa molto grossa

Una leggenda. Così è considerato Mohamed Salah in Egitto. E proprio del suo rapporto con la Nazionale ha parlato l'attaccante dei Reds in un'intervista rilasciata alla CNN:

