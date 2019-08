Esordio in casa per i giallorossi, che ospitano il Genoa domenica sera.

di Redazione Fox Sports - 21/08/2019 13:00 | aggiornato 21/08/2019 13:04

Roma-Genoa segna l'esordio nella nuova stagione di Serie A per le due squadre.

I giallorossi si presentano con Fonseca in panchina, e Dzeko in avanti, forte del rinnovo di contratto avvenuto un po' a sorpresa. Il Genoa invece sarà guidato da Andreazzoli, al primo anno sulla panchina del Grifone.

Roma-Genoa: le probabili formazioni

Getty Images Gianluca Mancini dovrebbe esordire con la maglia della Roma contro il Genoa

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Under; Dzeko.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zapata; Romulo, Schone, Radovanovic, Lerager, Criscito; Pinamonti, Kouamé.

Roma-Genoa: dove vederla in TV e streaming

Per vedere in diretta TV Roma-Genoa occorre abbonarsi al servizio di streaming DAZN. La gara dell'Olimpico, infatti, è una delle tre partite del primo turno di Serie A 2019/20 che non sarà trasmessa in diretta su Sky. È possibile vedere Roma-Genoa in streaming gratis attivando il mese di prova di DAZN. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Roma-Genoa: quote 1X2 e pronostico

Per la gara dell'Olimpico, i bookmaker danno come favoriti i giallorossi. L'1 della Roma raggiunge il massimo di 1.46 su Betclic, mentre il 2 del Grifone arriva a quota 9 su William Hill. Ecco di seguito le quote 1X2 di Roma-Genoa:

William Hill

1: 1.42

X: 4.4

2: 9

Betclic

1: 1.46

X: 4.43

2: 7.1

Snai

1: 1.45

X: 4.25

2: 8

Betway

1: 1.44

X: 4.33

2: 8