A meno di due settimane dalla chiusura del mercato il brasiliano, diviso tra Real Madrid e Barcellona, è un caso. Intanto alcune indiscrezioni rivelano una scollatura tra la squadra e il tecnico Thomas Tuchel.

0 condivisioni

di Simone Cola - 21/08/2019 20:22 | aggiornato 21/08/2019 20:27

13 giorni alla fine del calciomercato estivo: meno di due settimane e poi sarà il momento di scoprire una volta per tutte in quale squadra giocherà Neymar nella stagione che sta per cominciare. Il brasiliano è da tempo nel mirino di Real Madrid e Barcellona, ma nessuno dei due club ha ancora affondato il colpo decisivo e potrebbe non riuscire a farlo in tempo utile: O Ney rischia di restare suo malgrado prigioniero del PSG.

I campioni di Francia hanno ormai preso atto da tempo della volontà di Neymar di cambiare aria, tuttavia il ds Leonardo non intende in alcun modo agevolare la sua partenza e ha posto condizioni precise ai club che intendono assicurarselo: detto che la Juventus sembra ormai tagliata fuori (se mai è stata in corsa) l'effettivo completamento di un'operazione che coinvolge almeno una ventina di persone - tra dirigenti, agenti e calciatori - dipenderà da quanto Real e Barcellona sapranno soddisfare le richieste del PSG.

I parigini, intanto, vivono un momento di grande tensione: in attesa di scoprire il futuro di Neymar e di intervenire nuovamente sul mercato con i soldi incassati dalla sua eventuale cessione, i campioni di Francia sono stati protagonisti di una partenza decisamente poco brillante in Ligue 1 che ha portato anche parte dello spogliatoio a lamentarsi delle scelte tattiche dell'allenatore, Thomas Tuchel, indiscrezione riportata da Le Parisien.

PSG, i giocatori polemizzano con Tuchel. Intanto Neymar...

Il quotidiano parigino ha ricostruito le discussioni andate in scena tra alcuni non meglio specificati calciatori del PSG all'indomani della sconfitta rimediata domenica sul campo del Rennes: oggetto delle lamentele l'improbabile modulo scelto da Tuchel, che oscillava tra il 4-3-3 e il 3-5-2 a causa della posizione in campo di alcuni interpreti, primo tra tutti un Marquinhos che ancora non sa se agire come difensore centrale o come mediano.

Un clima decisamente negativo intorno a una squadra partita come ogni stagione con l'obiettivo di vincere tutto e che invece sembra faticare a trovare se stessa tra le indecisioni tattiche dell'allenatore e quelle sul mercato legate alla probabile ma non scontata cessione di Neymar. Il quale avrebbe ribadito la volontà di lasciare Parigi e il club senza però trovare un'adeguata sponda nelle uniche due squadre rimaste in corsa per aggiudicarselo.

Al Real Madrid Leonardo avrebbe chiesto, oltre a un robusto conguaglio economico, i cartellini di Vinicius junior, Casemiro e Courtois, proposta respinta dalle merengues che invece potrebbero mettere sul piatto Navas, ormai retrocesso a portiere di riserva, e magari Isco, che però non è intenzionato a trasferirsi a Parigi. Discorso simile per il Barcellona: il PSG vuole Rakitic e semmai Dembélé e Semedo, ma nessuno dei tre è intenzionato a lasciare la Catalogna. Una chiave poteva essere Coutinho, che però ha scelto il Bayern Monaco uscendo dall'equazione.

Dove finirà allora Neymar? La situazione è decisamente poco chiara, perché se è vero che il PSG è passato dal chiedere 250 milioni cash all'aprire a un prestito con obbligo di riscatto con alcune contropartite lo è altrettanto il fatto che vuole essere il club di Al-Khelaifi a scegliere i giocatori da avere in cambio, senza accontentarsi di quelli che sono a tutti gli effetti degli esuberi.

O Ney intanto scalpita: accetterebbe di corsa tanto il Barcellona, che si è mosso per primo ma è stato frenato dalle spese già sostenute per De Jong e Griezmann, così come un Real Madrid che però continua a monitorare la situazione senza affondare il colpo. Nonostante la ferma volontà di cambiare aria, il brasiliano potrebbe infine essere costretto a restare in quella che a tutti gli effetti si sta trasformando per lui in una gabbia dorata.