L'arrivo del francese dal Bayern Monaco e l'ormai sempre più probabile conferma di Chiesa alza l'asticella per i gigliati: Commisso vuole iniziare con il piede giusto la sua esperienza e chiede un campionato di alta classifica.

di Simone Cola - 21/08/2019 07:05 | aggiornato 21/08/2019 07:10

Sarà l'entusiasmo contagioso del nuovo patron Rocco Commisso, arrivato a prendere il posto della famiglia Della Valle e a restituire entusiasmo a una piazza depressa, saranno i proclami battaglieri dell'imprenditore italo-americano e la ferma presa di posizione nei confronti di Federico Chiesa. Sarà che Vincenzo Montella ha lasciato un bel ricordo e che l'arrivo di Franck Ribery non è una di quelle cose che passano inosservate, certo è però che la Fiorentina rischia di essere una delle scommesse più interessanti di tutta la Serie A.

Dopo tre stagioni insieme condite da tre quarti posti consecutivi e prestazioni sempre convincenti, Montella e il club viola si sono separati nel 2015 senza più avere la stessa fortuna: il tecnico si è seduto successivamente sulle panchine di Sampdoria, Milan e Siviglia con poca fortuna mentre contemporaneamente la Fiorentina è precipitata in classifica fino alla stentata salvezza ottenuta nella passata stagione soltanto all'ultima giornata.

Un risultato più che deludente e che ha visto club e tecnico di nuovo insieme per 8 partite, periodo in cui sono arrivate ben 6 sconfitte e appena 2 pareggi. Per questo si era pensato che Commisso, dopo aver acquistato i gigliati dai Della Valle, avrebbe cercato un altro allenatore: la conferma di Montella è stata in effetti sorprendente, l'indicazione di come il nuovo patron non lo ritenesse responsabile del cattivo rendimento della squadra allestita dalla precedente società. Adesso però è arrivato il momento della verità.

Dopo aver guidato la Fiorentina dal 2012 al 2015, periodo in cui ha centrato tre quarti posti consecutivi, Vincenzo Montella è tornato sulla panchina viola il 10 aprile 2019 per sostituire Stefano Pioli.

Fiorentina 2019/2020, la scommessa di Commisso e Pradè

Come già detto, la Fiorentina 2019/2020 sarà una vera e propria scommessa pur partendo dalla base, e non è cosa da poco, di essere sicuramente più intrigante sulla carta di quella dell'ultimo anno della gestione Della Valle. Una scommessa è quella di puntare sul rilancio personale di Montella, desideroso di tornare al top dopo alcune esperienze deludenti, scommesse sono anche molte delle operazioni arrivare sul mercato che hanno puntellato una rosa dove le incognite non mancano ma che ptorebbe regalare soddisfazioni notevoli.

Dopo essersi distinto in prestito all'Empoli, il portiere polacco Dragowski sarà chiamato a confermarsi in una piazza importante come Firenze, stesso discorso che vale per il nuovo terzino destro, Pol Lirola, prelevato dal Sassuolo e chiamato a colmare un buco che il club aveva ormai da diverse stagioni. Commisso è stato bravo a non cedere i migliori (Milenkovic, Pezzella e Chiesa, anche se fino all'ultimo tutto potrebbe succedere) e a chiudere grazie al ds Pradè anche alcuni suggestivi colpi in entrata.

È il caso di Kevin-Prince Boateng e, soprattutto, di Franck Ribery: giocatori di spessore e di qualità, con importanti esperienze alle spalle e chiamati a trascinare una squadra giovane che dovrà trovare entusiasmo e nuove certezze strada facendo, partita dopo partita. In questo senso può essere letto anche il ritorno dopo un solo anno di Milan Badelj, che tornato nel club in cui ha giocato il suo miglior calcio potrebbe ritrovarsi dopo una stagione anonima alla Lazio.

Molto interessante anche l'investimento effettuato sul cileno Erick Pulgar, che in maglia viola dovrebbe sperabilmente continuare il percorso di crescita intrapreso a Bologna e che lo ha portato a diventare un punto fermo della formazione felsinea: a Montella il compito di integrarlo al meglio con Badelj in un centrocampo che sarà completato dal dinamismo del confermatissimo Benassi, uno dei migliori nella deludente stagione passata.

Definire la Fiorentina una scommessa è decisamente appropriato vista la rosa a disposizione di Montella: se Dragowski, Lirola e Pulgar sono chiamati a confermarsi e se Boateng e Ribery dovranno dimostrare di non essere sul viale del tramonto, anche giocatori come Milenkovic, Pezzella e Chiesa dovranno trovare motivazioni importanti dopo aver accarezzato la cessione a piazze più importanti. E che dire di due giovani talenti prodotti in casa come Riccardo Sottil e Dusan Vlahovic?

L'impressione è che il successo o meno della Fiorentina 2019/2020 dipenderà in gran parte da quello dell'operazione che ha portato a Firenze un campione come Franck Ribery: 36 anni compiuti, un curriculum impressionante e che parla da solo - 9 titoli tedeschi, 6 coppe di Germania, Champions e Mondiale per club con il Bayern Monaco - il francese si trova a vestire la maglia viola al termine di una carriera che lo ha visto brillare come uno dei migliori al mondo. Commisso punta sulla sua classe e sul suo orgoglio, l'esito non è scontato ma è certo che se anche dovesse ripetere le prestazioni dell'ultima stagione in Bundesliga si tratta di un giocatore capace ancora di fare la differenza in Serie A.

Il 4-3-3 di Montella

Nel 4-3-3 che ormai è il suo modulo di riferimento - non bisogna però scordare che in passato ha utilizzato anche il 4-2-3-1 e il 3-5-2 - Montella si affiderà a Dragowski tra i pali e a una difesa composta da Pezzella e Milenkovic nel mezzo: quet'ultimo ritrova il proprio ruolo naturale dopo avere a lungo interpretato quello di terzino destro, che lascia al nuovo arrivato Lirola. Lo spagnolo ama spingere con costanza, così come ama fare a sinistra Biraghi.

Ecco perché il centrocampo si affiderà alla solidità di Badelj e Pulgar, chiamati a fare da muro davanti alla difesa e a coprire le avanzate dei terzini: resta da vedere chi tra il serbo e il cileno agirà da play basso, ruolo congeniale a entrambi. Il reparto sarà completato dal dinamico Benassi, chiamato a farsi sentire in entrambe le fasi di gioco: in quella di non possesso il centrocampista modenese dovrà essere costante nel pressing, in quella di possesso invece sarà chiamato a inserirsi con efficacia e a dialogare con le punte.

Chiusa malinconicamente in panchina al Barcellona una stagione iniziata molto bene con il Sassuolo, Kevin-Prince Boateng reciterà un ruolo centrale nella nuova Fiorentina di Vincenzo Montella.

Visto che Benassi non può certo essere definito un rifinitore, la sensazione è che Montella tenterà di rendergli il compito più semplice schierando Kevin-Prince Boateng al centro dell'attacco con compiti di falso nueve: il ghanese è reduce da una stagione di alti e bassi, che lo ha visto splendere nel Sassuolo e poi immalinconirsi in prestito al Barcellona, se ritroverà le giuste motivazioni e sarà sorretto da un'adeguata integrità fisica potrebbe fare la differenza.

Al fianco di Boateng, pronti ad accentrarsi per cercare il dialogo nello stretto o la conclusione in porta, Federico Chiesa a destra e Franck Ribery a sinistra: entrambi giocatori di grande spessore, entrambi per motivi diversi (motivazioni l'italiano, età il francese) incognite da cui avremo una risposta definitiva soltanto a campionato iniziato. La panchina non presenta grandi alternative: ci sono il giovane terzino e centrale difensivo Ranieri, Eysseric e Dabo a centrocampo, Sottil, il centravanti Vlahovic che già qualcuno ha paragonato a Ibrahimovic. Potrebbe non bastare per una stagione dove l'Europa, pur non essendo un obbligo, dovrà perlomeno essere puntata: Commisso vuole un esordio da ricordare, a Montella il compito di accontentarlo.

La permanenza a Firenze di Federico Chiesa sarà fondamentale per le ambizioni del club viola, a patto però che il giovane figlio d'arte dimostri di avere le giuste motivazioni.

La formazione della Fiorentina 2019/2020 (4-3-3)

Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Ribery.