I bianconeri ospiti dei crociati per la prima gara della nuova Serie A.

di Redazione Fox Sports - 21/08/2019 10:45 | aggiornato 21/08/2019 10:49

Parma-Juventus è la prima gara della Serie A 2019/20. I bianconeri, campioni in carica, saranno ospiti dei crociati sabato 24 agosto al Tardini.

Il Parma si ripresenta con D'Aversa in panchina dopo l'ottima annata della scorsa stagione, mentre i bianconeri sono guidati dall'ex Napoli e Chelsea Maurizio Sarri.

Parma-Juventus: probabili formazioni

Getty Images Dybala dovrebbe giocare dal primo minuto in Parma-Juventus

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

Parma-Juventus: dove vederla in TV e streaming

Parma-Juventus si gioca sabato 24 agosto allo stadio Tardini, calcio d'inizio fissato per le ore 18.

Parma-Juventus sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere Parma-Juventus in streaming basterà collegarsi a Sky Go, il servizio riservato a chi è abbonato Sky, oppure abbonandosi a NOW TV, la web TV di Sky.

Parma-Juventus: quote 1X2 e pronostico

Per Parma-Juventus i bookmaker vedono favoriti i campioni in carica, con la quota del 2 che raggiunge il massimo di 1.35 su Betway. L'1 dei crociati arriva invece a 12 su Eurobet. Ecco le quote 1X2 e il pronostico di Parma-Juventus:

