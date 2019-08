I Raiders si aspettavano leadership e talento da Antonio Brown, ma fino ad ora hanno ricevuto solo problemi e polemiche.

di Simone Mazzola - 21/08/2019 13:13 | aggiornato 21/08/2019 13:16

Quando è uscita la notizia che gli Oakland Raiders sarebbero stati i protagonisti di Hard Knocks (reality sul training camp interamente prodotto da NFL), in molti si sono sfregati le mani al pensiero di vedere in azione John Gruden con una squadra dalla grande storia, ma che stava cercando disperatamente di trovare la retta via dopo stagioni piuttosto disastrose. Con la firma di Antonio Brown qualche aspettativa in più c’era, anche solamente per vedere uno dei migliori ricevitori della lega ogni settimana e soprattutto esplorarlo dietro le quinte.

A dire il vero la prima puntata non è stata quel mix di emozioni e rapimento che ci si sarebbe aspettato, se non per il rituale dei pugnetti sulla scrivania in senso di approvazione. Se però avessero detto alla NFL che scegliendo i Raiders si sarebbero imbattuti immediatamente in una delle querelle più divertenti e al tempo stesso grottesche della storia recente, difficilmente ci avrebbero creduto. Ancor meno che questa situazione avrebbe riguardato il testimonial della scorsa edizione di Madden, nonché un top receiver assoluto.

Il training camp inizia con Antonio Brown che non fa parte del gruppo e non si allena con la squadra. Le prime immagini lo ritraggono in drills individuali “sulle uova” per cercare di recuperare da un infortunio piuttosto curioso.

Davvero volete vedere i miei piedi? Siete sicuri?

Queste le sue parole davanti alle telecamere in attesa di mostrare il perché non facesse parte degli allenamenti con i compagni. La storia era già trapelata dai social network, ma con l’uscita della prima puntata la risonanza ha avuto risvolti notevoli, così come la singolarità e superficialità con cui lo ha rimediato.

NFL: piedi bruciati per crioterapia

Potrebbe sembrare una barzelletta ma non è così. Dopo le parole Antonio Brown ha fatto veramente vedere i suoi piedi martoriati e con la pelle in ricostruzione. Non un bel vedere, ma se consideriamo che erano in via di guarigione, viene da pensare come fossero ridotti al momento dell’infortunio. In sostanza dopo un workout, è molto in voga utilizzare la crioterapia per recuperare muscolarmente dalla fatica, solamente che la temperatura molto bassa di quei contenitori in cui si rinchiudono, richiede un vestiario adatto e siccome AB ha sbagliato (o si è dimenticato) di vestire le corrette calze per proteggere i piedi si è procurato delle serie ustioni alla pianta.

Queste non gli hanno permesso addirittura di camminare nei primi giorni dopo l’accaduto e ne hanno precluso la possibilità di fare il condizionamento fisico al massimo della velocità. Ci sono state corse, scatti e qualche ripetuta dove si nota che non spinge al massimo sebbene la pelle dei piedi fosse in ricostruzione e in lenta via di guarigione. Lui ha parlato candidamente del suo infortunio, non suscitando esattamente la gioia del front office, perché se ricordiamo l’ex portiere del Valencia Canizares che si recise un tendine dell'alluce con un profumo in modo fortuito, questa è una leggerezza che da una stella NFL non puoi accettare, visto anche l’investimento fatto in estate. Nessuno s’immaginava poi che il grottesco della sua estate non sarebbe finito lì.

AB dovrà essere leader dei Raiders

Quando non va bene neanche il casco…

In uno sport come il football americano dove i contatti sono tantissimi all’interno di una partita e avvengono a velocità di collisione notevoli, la sicurezza è sempre stata la prerogativa principale degli studi estivi nelle alte sfere della NFL. Anche nella prossima stagione ci saranno modifiche regolamentari sul blind side block e sull’iniziazione del contatto attraverso il casco. Proprio quest’ultimo è l’ (ennesimo) oggetto del contendere di Brown, che non ha accettato la richiesta della lega di cambiare il suo.

Ogni casco per essere omologato come utilizzabile deve superare diversi test e il modello di Brown era vecchio di dieci anni quando ancora questi test così capillari non erano in vigore. Per questo motivo doveva aggiornarsi e sceglierne uno che soddisfasse i requisiti, ma la lamentela del giocatore riguarda la scarsa visibilità dei nuovi modelli.

Ne è nato il capriccio e un altro motivo di attrito con il mondo intero per una futile motivazione. Nel perorare la sua tesi ha poi coinvolto Brady e Rodgers dicendo che anche loro avevano caschi vecchi salvo poi venire sconfessato e allora a inizio settimana è arrivato l’ultimatum del GM Mayock:

Devi decidere se essere all-in a 100%, oppure fuori completamente.

Parole dure ma necessarie per un front office che ha già dovuto mediare fin troppo schierandosi (non sempre a ragione) al fianco della propria stella. Ora è il momento di decidere se starci o passare la mano. Mike Mayock è convinto che alla prima di campionato AB sarà in campo, ma con che chimica con i compagni e integrazione in uno spogliatoio non suo sarà tutto da verificare.