Tra Barcellona e Argentina la Pulce ha finito spesso per oscurare i partner d'attacco: Coutinho è l'ultimo, prima di lui nomi importanti come Dybala, Aguero e Ibrahimovic. Griezmann spezzerà la maledizione?

di Simone Cola - 21/08/2019 16:48

27 luglio 2009: il Barcellona di Lionel Messi, fresco campione di Spagna e d'Europa annuncia l'acquisto di Zlatan Ibrahimovic, uno dei più forti attaccanti in circolazione. Lo svedese arriva dall'Inter, per averlo i blaugrana hanno dato ai nerazzurri 49 milioni di euro più il cartellino di Samuel Eto'o, centravanti camerunese che nelle 5 stagioni trascorse in Catalogna è sempre andato a segno con una regolarità impressionante.

Non sono bastati 130 gol in 199 presenze a garantire la conferma di Eto'o: con l'intenzione di aprire uno straordinario ciclo di vittorie, il Barcellona pensa bene di affiancare a Lionel Messi - per molti il più forte calciatore al mondo, per qualcuno addirittura della storia - quello che in quel momento viene considerato il miglior centravanti in circolazione, Ibrahimovic appunto. Un ragionamento che sulla carta non fa una piega ma che alla prova dei fatti si rivelerà errato: l'intesa tra la Pulce e lo svedese non decollerà mai, e al termine della stagione sarà proprio l'Inter di Eto'o a conquistare la Champions League.

L'esperienza in blaugrana di Zlatan Ibrahimovic si conclude dopo appena 12 mesi e segna l'inizio di quella che qualcuno oggi considera una vera e propria maledizione: se la grandezza di Messi è infatti indiscutibile - dal 2009 a oggi sono arrivate la bellezza di 523 reti, 47 nell'anno trascorso con Ibrahimovic, addirittura 73 nella stagione 2011/2012 - risulta infatti estremamente difficile trovare un partner d'attacco capace di interagire al meglio con la Pulce sia nel Barcellona che con la maglia dell'Argentina.

Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic avrebbero potuto formare una coppia atomica al Barcellona, tuttavia la loro partnership è durata appena 12 mesi.

Una Pulce ingombrante: Messi fatica a trovare il partner giusto in attacco

Miglior marcatore di sempre delle uniche due squadre di cui abbia mai indossato la maglia - blaugrana e albiceleste appunto - Lionel Messi è entrato nella storia del calcio anche per la straordinaria e innovativa interpretazione del ruolo di centravanti, il "falso nueve" capace di operare sia come bomber che come regista offensivo. Non si tratta certo di un campione individualista e avulso alla manovra, semmai di un punto di riferimento costante nello sviluppo del gioco che però, proprio per le sue caratteristiche e qualità, finisce con il mettere spesso in ombra i compagni di reparto.

Anche se viene ricordato come un flop, il periodo trascorso da Ibrahimovic al Barcellona non fu così negativo: lo svedese realizzò 22 reti, ma la sua allergia agli schemi di Guardiola e la scarsa intesa sviluppata con Messi, con i due che spesso sembravano quasi intralciarsi, segnarono la fine della sue esperienza in Catalogna dopo appena 12 mesi. Stesso destino capitato in blaugrana anche con Neymar, che però lasciò il club per tentare l'affermazione personale al PSG, e con Philippe Coutinho.

Arrivato al Barcellona nel gennaio 2018 per 145 milioni, Philippe Coutinho ha fatto le valigie appena 18 mesi più tardi in direzione Bayern Monaco: per lui 3 assist a Messi.

Dopo essere esploso nel Liverpool il brasiliano arrivò a Barcellona nel gennaio del 2018 per ben 145 milioni di euro e con l'intenzione di integrarsi al meglio con l'argentino: niente da fare, dopo appena 18 mesi l'ex talento dell'Inter se ne è andato al Bayern Monaco chiudendo decisamente in anticipo un'esperienza tutt'altro che esaltante e pur avendo le caratteristiche ideali per giocare al meglio con Messi e Luis Suarez.

L'uruguaiano è il partner migliore che Messi abbia mai avuto: i due sono capaci di combinare molto bene le proprie qualità in campo, e oltre a ricevere dal compagno un gran numero di assist Suarez è stato a sua volta capace di ricambiare il favore in più di 50 occasioni, cifra mai raggiunta da nessun altro attaccante che si è trovato a giocare fianco a fianco con la Pulce.

Ultimamente i partner nell'Argentina di Leo Messi sono stati Sergio Aguero e Paulo Dybala: quest'ultimo ha confessato che non è facile interagire con la Pulce.

Aguero, Coutinho, Dybala e Ibra: quanto è difficile servire Leo

Con la maglia dell'Argentina, per esempio, Paulo Dybala non è mai riuscito a servire un assist a Messi mentre Aguero, potendo contare però su un numero decisamente maggiore di partite, lo ha fatto in 6 occasioni. Un numero senz'altro più alto di quelli raggiunti a livello di club da Paco Alcacer, Coutinho e Ibrahimovic, autori rispettivamente di uno, tre e quattro passaggi decisivi.

In sintesi, se usufruire del talento sconfinato di Lionel Messi non è certo un'impresa, molto più difficile è esaltare l'argentino per chi si trova a giocare al suo fianco: in carriera la Pulce ha ricevuto il più grande numero di assist da terzini come Dani Alves e Jordi Alba e da registi come Xavi e Iniesta, finendo per prendersi involontariamente la scena in fase offensiva e oscurando i talenti che hanno cercato di spalleggiarlo.

Adesso tocca a Antoine Griezmann: il Barcellona ha investito la bellezza di 120 milioni di euro per prelevare le Petit Diable dall'Atletico Madrid, convinto di aver trovato nel francese le qualità ideali per rendere nuovamente letale un tridente che dopo Messi e Luis Suarez, che cominciano comunque ad avere una certa età, manca di un terzo capace di integrarsi al meglio. Viste le precedenti esperienze, però, la domanda che si fanno in casa blaugrana è lecita: Griezmann sarà capace di cambiare la storia oppure l'ennesimo talento oscurato dalla Pulce?