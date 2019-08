Ribery è un matto, ma un matto di quelli positivi. Ha costruito la sua carriera sul lavoro, durante la settimana si impegna moltissimo. Ha 36 anni e può essere una guida, soprattutto per Chiesa che capirebbe cosa vuol dire diventare un campione. Ci siamo parlati spesso e gli ho suggerito di accettare. Fui io a dire tempo fa a Pradè che Franck non avrebbe rinnovato col Bayern. Firenze è una piazza spettacolare, lo faranno sentire un idolo. Lui è un trascinatore. Chi non lo conosce magari equivoca certi atteggiamenti. Ma nello spogliatoio è simpatico e aiuterà i giovani. In campo fa la guerra. Al Bayern nelle difficoltà ci appoggiavamo tutti a lui

Sono qui - ha esordito Ribery ai microfoni del club viola, parlando un perfetto italiano - con la mia famiglia. Facciamo qualcosa di grande tutti insieme. Ho già parlato con molte persone che lavorano nella Fiorentina, così come con Luca Toni che mi ha detto che questo è un grande club e che Firenze è molto bella. A me piace Firenze e in più so già l'italiano. Mi aspetto grande affetto. Grazie di tutto".

