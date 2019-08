A Firenze l'esordio dei partenopei, sabato sera.

di Redazione Fox Sports - 21/08/2019 11:17 | aggiornato 21/08/2019 11:22

Fiorentina-Napoli segna l'esordio nella Serie A 2019/20 per le due squadre, sabato 24 agosto alle 20.45.

I viola, che stanno per mettere a segno il colpo Ribery, tornano con Montella in panchina, dopo la parentesi nel finale della scorsa stagione. Confermato invece Ancelotti alla guida degli azzurri.

Fiorentina-Napoli: probabili formazioni

Getty Images Insigne dovrebbe partire titolare contro la Fiorentina

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens.

Fiorentina-Napoli: dove vederla in TV e streaming

Per vedere Fiorentina-Napoli in diretta TV basta collegarsi a Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Fiorentina-Napoli sarà trasmessa anche in streaming attraverso Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure su NOW TV, la web TV di Sky.

Fiorentina-Napoli: quote 1X2 e pronostico

I bookmaker danno il Napoli come favorito per la gara contro la Fiorentina. Il 2 dei partenopei raggiunge il massimo di 1.81 su PlanetWin, mentre l'1 dei viola è dato a 5 su William Hill. Ecco di seguito le quote 1X2 e il pronostico di Fiorentina-Napoli:

William Hill

1: 5

X: 3.7

2: 1.75

Planet Win

1: 4.72

X: 3.5

2: 1.81

Bwin

1: 4.6

X: 3.6

2: 1.75

Betclic

1: 4.4

X: 3.8

2: 1.79