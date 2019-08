Il 21enne coreano, numero 212 del mondo, entra nella storia grazie alla vittoria al secondo turno a Winston-Salem, negli States, contro lo svizzero Henri Laaksonen.

21/08/2019

Ha scritto la storia con una vittoria sulla carta tanto semplice quanto capace di scrivere un nuovo capitolo nelle pagine dell'ATP. Il 21enne sudcoreano Duck-hee Lee è diventato il primo tennista non udente a vincere un match nel circuito della Association of Tennis Professionals, l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo.

L'evento che ha visto protagonista il giovane sudcoreano si è verificato nel corso del torneo di Winston-Salem, in corso in North Carolina, negli States. Il 21enne originario di Jecheon, oggi numero 212 del ranking Atp, ha regolato in due set lo svizzero Henri Laaksonen. Primo parziale chiuso sul 7-6, secondo ben meno complicato con un 6-1 finale.

La partita ha rappresentato l'esatto riassunto della carriera di Duck-hee Lee. Determinato ad andare oltre i propri limiti sin dai primi anni di vita, quando all'età di due anni gli è stata diagnosticata la sordità in maniera definitiva. Sempre a testa alta, più forte delle difficoltà che gli si presentano quotidianamente. Anche nel corso della partita con Laaksonen, avanti per 5-1 nel secondo set, il tabellone aveva mostrato il punteggio sbagliato: 40-15 invece di 30-15. Era stato necessario l'intervento di un volontario che gli aveva mostrato le tre dita per spiegare l'equivoco. Il 21enne è andato oltre, con il sorriso sulle labbra, fino a festeggiare una vittoria storica.

Tennis, il 21enne sudcoreano Duck-hee Lee ha scritto la storia a Winston-Salem

Tennis, la favola di Duck-hee Lee, "il ragazzo dell'estate"

Primo non udente a vincere un match ATP, nel torneo che per definizione rappresenta la preparazione a Flushing Meadows. Quella di Duck-hee Lee, che ha nel cugino il suo coach, nonché il miglior amico, sembra una favola a lieto fine. Passata per la frequentazione di un istituto per bambini disabili a Chungju e per la successiva iscrizione a una scuola per normodotati, via scelta dai suoi genitori Mi-ja Park e Sang-jin Lee per renderlo indipendente. Lo ha raccontato lo stesso Lee all'account ufficiale Twitter del torneo di Winston-Salem.

Non riesco a sentire bene quasi nulla. Solo le urla delle persone o le trombe. Non sento il rumore della pallina né quando i giudici di linea chiamano l'out. Mi concentro prevalentemente sui gesti del mio avversario.

A story to remember! Duckhee Lee is making history as the first deaf professional tennis player on the @ATP_Tour. We had a chance to sit down with him to uncover this incredible story.💫



Sa di essere il primo tennista sordo a partecipare a un torneo ATP, e il fatto di non sentire lo "costringe" quasi ad esaltare il senso dell'anticipo. Pensare alle mosse degli avversari gli permette di sopperire al fatto di non ascoltare il suono della palla. Doti di un giovane tennista, caratterizzato da un curioso soprannome:

Sono davvero contento di essere qui, farò del mio meglio. Sto bene nell'acqua calda. Il mio soprannome in coreano è "il ragazzo dell'estate".

Nel secondo turno Lee sarà atteso dal confronto con il numero 3 del seeding Hubert Hurkacz. Il suo pensiero è uno solo: