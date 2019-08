L'attaccante portoghese si racconta nella villa di Torino: "Non mi piace la comfort-zone e Madrid lo era abbastanza. Volevo una nuova sfida. Adattarci qui è stato semplice".

di Luca Guerra - 21/08/2019 11:00 | aggiornato 21/08/2019 11:25

Torino e la sua armonia alle spalle, Cristiano Ronaldo in primo piano. Così l'asso portoghese si è presentato ai microfoni di TVI, emittente televisiva portoghese a cui il numero 7 della Juventus ha deciso di raccontarsi aprendo per la prima volta le porte della sua casa nel capoluogo piemontese. Superato l'affaticamento all’adduttore che lo ha costretto a saltare il test in famiglia della Juventus a Villar Perosa e l'ultima amichevole giocata dai bianconeri a Trieste, CR7 si è avvicinato all'esordio in campionato contro il Parma aprendo parte del suo mondo alle telecamere.

La terrazza della sua villa torinese, immersa nel bosco e a poche decine di metri dalla chiesa della Gran Madre, rappresenta il punto di partenza di un racconto che Cristiano Ronaldo vive come un flusso di coscienza: tra il passato e i primi calci a Lisbona, passando per i nove anni a Madrid con la maglia del Real e per un bilancio del primo anno in Italia.

Per capire al meglio CR7 occorre ascoltare il suo concetto di professionalità. Il 34enne originario di Madeira non nasconde di voler essere il migliore sempre e riconosce l'importanza del sostegno della famiglia. Grazie agli affetti più cari anche dimenticare le sconfitte è diventato più facile:

Fino a qualche anno se perdevo a volte non cenavo, entravo in stanza e ne uscivo il giorno dopo. Con la maturità, ho imparato che la cosa più importante nella vita non è il calcio. Ovviamente devi essere concentrato, perché è il tuo lavoro, ma puoi anche disconnetterti. Georgina non sa nulla di calcio e ne sono contento. Ragiona come me e mi appaggia nelle scelte, come quella di venire a Torino.

Cristiano Ronaldo e sua moglie Georgina: il portoghese ha parlato anche di lei a TVI

Cristiano Ronaldo si racconta nella sua casa di Torino: "Il ritiro? Forse a 40-41 anni"

Le scelte, appunto. Quella presa da Cristiano Ronaldo quando ha deciso di ripartire dalla Serie A e dalla Juventus ha scritto un piccolo pezzo di storia nelle pagine del calciomercato mondiale. Ora CR7 è concentrato sul presente in bianconero, ma a TVI ha anche spiegato con quale filosofia sta vivendo questa nuova fase della carriera.

Potrei chiudere la carriera il prossimo anno ma potrei giocare anche fino a 40, 41 anni. Non so, quello che dico sempre è che bisogna godersi il momento. Il presente è eccellente e devo godermelo. Non ho bisogno del calcio per vivere bene, sono tranquillo a livello finanziario. Quello di cui ho bisogno sono progetti allettanti e quello della Juve lo è. Mi è sempre piaciuta questa squadra, è la migliore in Italia e fra le migliori al mondo, ha sempre combattuto per imporsi in Europa. E dopo aver vinto in Inghilterra e Spagna, ho vinto anche in Italia e sono felice di essere qui.

Se Torino è una sfida in corso d'opera, con la Champions League nel mirino e la prima stagione chiusa con 28 reti all'attivo tra Serie A e coppe, Madrid rappresenta un'importante fetta di vita e carriera. Con il Real, Cristiano ha sollevato 17 trofei, infranto primati e giocato il 60% delle sue partite in carriera. Nell'estate 2018, però, era arrivato il momento dell'addio.

Non è stato facile lasciare Madrid, ma volevo una sfida diversa e sono molto felice di essere qui. Sono una persona a cui non piace rimanere in una comfort-zone e Madrid lo era abbastanza. Volevo una nuova sfida. Adattarci è stato semplice e mio figlio Cristianinho oggi parla quattro lingue, anche meglio di me. Comunque in squadra molti parlano spagnolo e inglese.

Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus nell'estate 2018: 28 reti nella prima stagione italiana

La foresteria di Lisbona: "Mio figlio non riusciva a credere che vivessi lì"

Uno degli sportivi più ricchi e vincenti del pianeta, ma anche un campione diventato tale grazie ai sacrifici. Nel corso della chiacchierata con TVI, compare un video della visita alla vecchia foresteria di Lisbona dove Cristiano Ronaldo ha trascorso la gioventù, prima di affermarsi con lo Sporting e prima di fare le fortune di United e Real. Su quelle immagini, il portoghese svela un retroscena:

Mio figlio Cristianinho non poteva crederci che io fossi cresciuto lì. Ma per diventare un grande calciatore serve lavorare duro, è quello che sto cercando di fargli capire. La gente pensa che tutto sia facile in questa vita, che tutto ciò cada dal cielo. Ma solo il talento non basta. Con lavoro e dedizione su può ottenere tutto ciò che si vuole.

Il lavoro è tutto. La certezza di Cristiano Ronaldo è semplice sulla carta quanto complessa da applicare alla vita di tutti i giorni. Solo così, però, si può arrivare a vincere cinque Palloni d'Oro, oltre a 30 titoli tra club e nazionale.

Non è un caso se io e Messi siamo gli unici ad aver vinto cinque Palloni d'Oro. Sono ossessionato dal successo. . E' il mio lavoro, ma se non vinco il mondo non finisce. E ho ancora le motivazioni per cercare di affermarmi ancora, a livello di squadra e individuale, altrimenti avrei già smesso. Sarebbe facile, perché non mi manca nulla, ma quello che mi muove è la passione per il calcio e la mia voglia di vincere.

"Il caso Mayorga? Vicenda che ha provato tutta la mia famiglia"

Non solo calcio. Ai microfoni di TVI Cristiano Ronaldo ha anche parlato di un tema ricorrente negli ultimi mesi, riguardante la vita privata della stella della Juventus. Il caso Mayorga e le pesanti accuse nei suoi confronti, con tutte le conseguenze per umore e quotidianità.