L'olandese è l'acquisto più caro in una sessione che ha superato il miliardo di euro in uscita. Lukaku, Godin e Rabiot le stelle, Balotelli torna al Brescia.

di Andrea Bracco - 21/08/2019 12:07 | aggiornato 21/08/2019 12:12

Dopo anni di sessioni estive improntate principalmente sul risparmio e sulle occasioni, la Serie A è finalmente tornata protagonista anche sul mercato. L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha spianato la strada a una serie di affari molto importanti, la maggior parte dei quali portati a buon fine dalla Juventus. A un anno dall'acquisto del campione portoghese, i bianconeri si sono assicurati un trio di innesti di grandissimo spessore internazionale. Gente come Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot dovranno aiutare la squadra di Sarri a compiere il tanto agognato salto di qualità a livello internazionale.

C'è una Champions League da vincere, certo, ma anche un primato da consolidare. Infatti, con l'uscita dal regime di controllo UEFA, anche l'Inter è finalmente tornata a spendere cifre importanti per rinforzarsi: quest'estate, senza più paletti ai quali sottostare, i nerazzurri hanno perfezionato alcuni affari in entrata di grande qualità, senza contare che - a poco più di due settimane dalla fine del calciomercato - Marotta e Ausilio potenzialmente avrebbero ancora tempo per rinforzare ulteriormente la rosa.

Napoli, Roma e Milan non sono certo state a guardare: se gli Azzurri non avevano bisogno di rivoluzionarsi troppo (sono arrivati Hirving Lozano e Kostas Manolas, ma l'impressione è che De Laurentiis sia disposto a scoccare un'altra freccia prima del 2 settembre), giallorossi e rossoneri hanno affrontato le esigenze di bilancio rinnovandosi in maniera intelligente, mettendo nel motore diversi giocatori interessanti ed equilibrando il tutto con le uscite. Fino a oggi la Serie A ha speso più di un miliardo di euro, assestandosi come terza forza del calcio europeo dietro Premier League e Liga.

Mario Balotelli durante la sua ultima stagione in Francia giocata a Marsiglia: il Brescia lo ha riportato a casa a parametro zero, battendo la concorrenza del Flamengo

Serie A, la top 11 del mercato: Juventus e Inter protagoniste, c'è anche Balotelli

Stilare una formazione tipo, quando si parla di mercato, non è mai semplice. Per farlo vanno valutati vari fattori, come per esempio il costo del cartellino e l'effettiva funzionalità del profilo analizzato. Per esempio, Inter e Juventus si sono dimostrate molto efficaci anche in questo senso, portandosi a casa prospetti anticipando, di fatto, la folta concorrenza delle altre big europee.

Pau Lopez (Roma)

Arriva dal Betis il nuovo guardiano del faro della Roma. Dopo un'annata passata ad aspettare Olsen e poi a sperare in Mirante, i giallorossi si mettono nelle mani di Pau Lopez, affidabile estremo difensore cresciuto nell'Espanyol nonché, dalla stagione 2013/14, il portiere più giovane ad aver messo insieme 100 presenze in Liga. Lopez porta esperienza e personalità, caratteristiche che - parentesi Alisson esclusa - da queste parti mancano da anni. Col Betis ha disputato un paio di stagioni ottima ed è stato pagato 23,5 milioni di euro.

Diego Godin (Inter)

Uno degli sceriffi storici dell'Atletico Madrid ha deciso di accettare il nuovo (e ambizioso) progetto Inter. Godin è uno di quegli innesti funzionali di cui si parlava prima: ha carisma, duttilità, esperienza internazionale e, soprattutto, ancora qualche anno buono davanti nonostante l'età. I nerazzurri lo hanno preso a parametro zero, nonostante Simeone avesse fatto carte false per convincerlo a rimanere nella capitale spagnola. Non gli ci vorrà molto per diventare un insostituibile anche qui, visto che Antonio Conte ama i giocatori con certe caratteristiche.

Martin Skrtel (Atalanta)

A proposito di esperienza internazionale, dopo mesi in cui ne invocava un po' per affrontare al meglio la Champions League, Gian Piero Gasperini ha finalmente ottenuto Martin Skrtel. Il centrale slovacco ha girovagato per tutta Europa, mettendosi particolarmente in luce durante la sua esperienza al Liverpool. Le ultime stagioni le ha passate in Turchia, al Fenerbahce, prima di decidere di tuffarsi in questa nuova avventura. A 34 anni si è trasformato in uno degli acquisti più importanti dell'intera storia dell'Atalanta, con il presidente Percassi bravo a fiutare un affare costo zero. Poca spesa, massima resa.

Matthijs de Ligt (Juventus)

Quando la Juventus ha annunciato Matthijs de Ligt, l'impressione collettiva suscitata lasciava presagire a un rilancio in grande stile della Vecchia Signora. I bianconeri, a un anno dall'affare Ronaldo, si sono assicurati un centrale giovane e già molto forte, in prospettiva un top mondiale sul quale costruire la retroguardia del futuro. De Ligt è stato pagato tanto (circa 85 milioni di euro), ma il futuro sembra essere dalla sua. Con l'Ajax ha esordito da minorenne diventando il capitano della squadra in poco tempo, oltre a essere il difensore prolifico più giovane di tutta la storia della Champions League.

Valentino Lazaro (Inter)

L'austriaco Lazaro potrebbe essere il classico colpo passato troppo sotto silenzio. L'Inter, probabilmente su indicazione di Conte, lo ha prelevato dall'Hertha Berlino per 22 milioni di euro, assicurandosi un prospetto ancora giovane (ha 23 anni) e con qualche ulteriore margine di crescita. Sulla destra ha già occupato tutte le posizioni esistenti, muovendosi molto bene sia da terzino che da laterale a tutta fascia. Lo scorso anno non ha fatto mancare il suo apporto negli ultimi metri, fornendo parecchi assist per i compagni e stanziandosi al primo posto della classifica come miglior passatore della Bundesliga 2018/19.

Aaron Ramsey (Juventus)

La panoramica di colpi a costo zero continua con Aaron Ramsey. La Juventus lo ha bloccato durante la scorsa primavera, quando sembrava che il gallese fosse destinato al Bayern Monaco. Paratici stravede per lui e non è difficile capirne i motivi: nello scacchiere tattico di Sarri può giocare da interno, ma in fase di possesso - grazie ai suoi continui movimenti - diventa un attaccante aggiunto posizionandosi da trequartista, ruolo nel quale sfrutta la sua bravura negli inserimenti. È stato uno dei quattro giocatori ad aver segnato almeno un gol nelle ultime 10 stagioni di Premier League.

Lasse Schone (Genoa)

Per poco meno di 2 milioni di euro il Genoa si è invece portato a casa Lasse Schone. Centrocampista danese di 33 anni, lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della grande cavalcata europea dell'Ajax. Il Grifone si è assicurato un elemento dal valore indiscutibile, tanto è vero che - una volta ufficializzato il suo passaggio sotto la Lanterna - in molti si sono chiesti se un giocatore del genere non potesse ancora ambire a qualcosa in più. Poco male, perché adesso Andreazzoli ha il suo playmaker, colui attorno al quale verrà ricostruito il Genoa per l'ennesima volta. Una curiosità: dal 2007/08, anno del suo esordio, Schone è stato il giocatore a segnare più gol su calcio di punizione diretto.

Adrien Rabiot (Juventus)

Doveva andare al Barcellona, ma alla fine ha scelto l'Italia e la Serie A. Adrien Rabiot è stato per anni uno dei casi di mercato più eclatanti in circolazione: la sua voglia di lasciare Parigi non aveva mai trovato soluzione fino a quest'estate, quando con un blitz i bianconeri lo hanno soffiato alla concorrenza blaugrana e di vari club inglesi. Mezzala brava in entrambe le fasi di gioco, è già diventato un perno insostituibile per Sarri, che gli chiede di cucire e portare la croce senza però caricarlo di troppe responsabilità. È uno dei tre centrocampisti ad aver segnato almeno un gol nelle ultime sette stagioni di Ligue 1.

Hirving Lozano (Napoli)

Soprannominato Chucky per l'affinità con una famosa bambola assassina messicana, Lozano è il fiore all'occhiello (momentaneamente?) della campagna acquisti del Napoli. Classe 1995, per portarlo in Italia De Laurentiis ha firmato un assegno da oltre 40 milioni di euro, una parte dei quali finirà nelle casse del Pachuca. Col PSV ha giocato due stagioni da grande protagonista, rovinate parzialmente da alcuni comportamenti in campo che lo hanno portato a prendersi spesso qualche cartellino di troppo. È il più giovane giocatore ad aver realizzato 25 gol nelle due passate edizioni di Eredivisie, ha raggiunto la maturità e sembra finalmente pronto per fare un ulteriore salto in alto.

Romelu Lukaku (Inter)

Quando si parla di Lukaku bisogna sempre tenere presente di come questo ragazzo, che oggi ha 26 anni, abbia avuto un impatto clamorosamente precoce con il calcio professionistico. Ancora minorenne spazzava via le difese del campionato belga, poi in Inghilterra si è messo in mostra prima con il WBA e poi con l'Everton. Il passaggio al Manchester United, nonostante mille difficoltà, è stato numericamente molto positivo. Per questo Conte ha chiesto a Marotta di fare carte false per allenarlo: nel suo periodo passato con i Red Devils ha toccato quota 42 gol in tutte le competizioni, infrangendo un record che nessuno mai aveva toccato nella storia del club. L'Inter lo ha pagato 65 milioni di euro, più una decina che andranno corrisposti in bonus.

Mario Balotelli (Brescia)

Brescia riabbraccia il figliol prodigo. Potrebbe riassumersi così il matrimonio tra Mario Balotelli e la Leonessa: cresciuto nella città lombarda, SuperMario ha sempre detto che, per onorare la memoria del defunto padre, prima o poi avrebbe accettato di giocare per le Rondinelle. Detto, fatto: il centravanti si è legato al club per tre stagioni rifiutando la corte del Flamengo, optando - a 29 anni - per una scelta di cuore. A oggi, Balotelli è il terzo italiano in attività più prolifico nei top 5 campionati europei con 109 gol segnati. Cifre di tutto rispetto, che il Brescia spera possano essere sensibilmente rimpolpate da qui in avanti.