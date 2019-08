Wanda Nara sbarca a Capri per un servizio fotografico: sarà l'ultima possibilità per trovare un accordo con il Napoli. James Rodriguez ipotesi ancora possibile. Visite mediche superate per Lozano.

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 21/08/2019 21:11 | aggiornato 22/08/2019 01:16

Meno di due settimane alla chiusura ufficiale del calciomercato e il Napoli ha fretta di chiudere un colpo in attacco. L'ultimatum di Aurelio De Laurentiis a Mauro Icardi e al suo agente Wanda Nara scade questo week-end, poi la società azzurra dovrà puntare altri obiettivi già inquadrati. Primo fra tutti Fernando Llorente, alternativa prescelta in questo ultimo scorcio di mercato. L'ultima possibilità di avvicinamento tra l'argentino e la squadra campana potrebbe esserci nelle prossime ore, quando Wanda sarà impegnata nell'isola di Capri.

Il motivo ufficiale è uno shooting fotografico in un hotel a 5 stelle nella zona di Marina Grande, come riporta il portale Gonfialarete.com. Non è da escludere, però, che la moglie di Maurito possa incontrarsi con un dirigente del Napoli e dare una risposta definitiva alla società che lo sta inseguendo da almeno un paio di mesi. Il centravanti sta rifiutando ogni soluzione che gli prospetta l’Inter e sta portando avanti un braccio di ferro che rischia di concludersi sulle tribune di San Siro.

Mauro ha preteso, con l'aiuto dei suoi consulenti, di apparire in tutte le immagini dell’Inter, mentre la proprietà nerazzurra aveva ordinato di oscurare il suo volto. Inoltre ha voluto ricevere un numero di maglia come tutti gli altri calciatori in rosa, con la minaccia di portare il club in tribunale per mobbing. Wanda Nara ha lasciato intendere che la situazione non si sbloccherà prima della fine di agosto, ma il Napoli non sembra disposto ad accettare ulteriori rinvii e vuole fornire a Carlo Ancelotti una punta nel minor tempo possibile.

Mauro Icardi a San Siro

Calciomercato Napoli, si resta in attesa di James Rodriguez

In attesa di una riposta definitiva di Mauro Icardi, che sembra intenzionato a restare a Milano, ADL avvia i dialoghi con Fernando Llorente. Le prime richieste arrivate al Napoli parlano di un contratto triennale da 4 mln a stagione, condizioni che il club azzurro ha già respinto. Il ds Cristiano Giuntoli propone un biennale a cifre ridotte (intorno ai 2,5 mln) e giovedì l'entourage dell'attaccante spagnolo potrebbe sbarcare a Castelvolturno. L'obiettivo è fornire una valida alternativa a Milik che si avvia verso un prolungamento di contratto.

Resta ancora in piedi la possibilità di portare nel capoluogo campano James Rodriguez. Anche in questo caso il tira e molla proseguirà fino agli ultimi giorni di calciomercato. Dalla Spagna si fanno più insistenti le voci di una eventuale permanenza del centrocampista colombiano al Real Madrid, ma diversi indizi lasciano pensare che il trasferimento sia ancora possibile. Non è da sottovalutare il rapporto tra il Napoli e il potente agente portoghese Jorge Mendes. Il trequartista 28enne non ha intenzione di restare in panchina, ma serve tempo e pazienza per trovare il punto d'incontro tra ADL e Florentino Perez. Il presidente partenopeo potrebbe avanzare l'ultima proposta: prestito con obbligo di riscatto.

E intanto il Napoli può finalmente abbracciare Hirving Lozano, l'acquisto più costoso nella storia della società. Il centrocampista messicano ha superato le visite mediche a Villa Stuart, ma dovrà tornare momentaneamente ad Amsterdam per questioni burocratiche e quindi salterà la prima sfida di campionato contro la Fiorentina. ADL ha staccato un assegno da 38 milioni più bonus, con l'ex Pachuca che ha firmato un contratto quinquennale da 4 milioni a stagione e clausola rescissoria da 130. Dopo Manolas, Di Lorenzo e Elmas, il Napoli piazza il quarto acquisto dell'estate in attesa di mettere la ciliegina sulla torta.