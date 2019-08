Tegola per la Lazio: infortunio alla mano per Lazzari, sarà operato

Più di quanto sono arrivate a offrire questa estate Tottenham e Milan, che si erano spinte fino a 55 milioni per l'ex Siviglia ricevendo entrambe la stessa risposta dal patron Claudio Lotito: "Correa non si muove". Restano da limare solo alcuni dettagli, poi arriverà l'annuncio del rinnovo con la Lazio.

Arrivato nell'estate del 2018 dal Siviglia per 16 milioni più 3 di bonus, alla prima stagione laziale il classe 1994 ha messo insieme 9 gol in 44 partite. Un bottino destinato a essere migliorato.

Joaquin Correa sta per sposare nuovamente la Lazio. Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, il club biancoceleste vuole prolungare e ritoccare l'accordo con l'argentino, a testimonianza di quanto Simone Inzaghi punti su di lui.

Incontro a Formello tra il ds Tare, l'argentino e il suo agente Alessandro Lucci per prolungare il contratto in scadenza nel 2023. Nel nuovo accordo prevista una clausola tra i 70 e gli 80 milioni.

