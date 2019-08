Roma e Juventus lavorano a uno scambio che porterebbe Rugani in giallorosso e il 2001 Riccardi in bianconero.

di Redazione Fox Sports - 21/08/2019 12:44 | aggiornato 21/08/2019 12:49

Un difensore. Lo sta cercando da settimane la Roma. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi, dopo aver chiuso per Mert Cetin e Davide Zappacosta, ha individuato Daniele Rugani come rinforzo ideale per il reparto arretrato. Il centrale classe 1994 è in uscita dalla Juventus e sarebbe felice di raggiungere la Capitale.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, giallorossi e bianconeri stanno lavorando a un altro scambio dopo quello che ha visto coinvolti Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola: Daniele Rugani alla corte di Paulo Fonseca e Alessio Riccardi da Maurizio Sarri.

Riccardi è un centrocampista classe 2001 di cui si parla un gran bene. Se dovesse andare in porto l'operazione, con ogni probabilità verrebbe aggregato alla formazione Under 23 bianconera per fare esperienza in Serie C. Rugani si trasferirebbe invece a titolo definitivo, sarebbe valutato circa 25 milioni di euro e firmerebbe un contratto quinquennale a 2.5 milioni a stagione più bonus.