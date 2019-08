Il club nerazzurro ha detto sì all'offerta di 65 milioni euro fatta pervenire dalla società di De Laurentiis. Il giocatore però non vuole lasciare Milano.

21/08/2019

Mauro Icardi continua a tenere in "ostaggio" l'Inter. L'attaccante classe 1993 non ha alcuna intenzione di lasciare Milano nonostante in nerazzurro per lui non ci sia più spazio. L'amministratore delegato Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e soprattutto l'allenatore Conte sono stati chiarissimi: non verrà fatto alcun passo indietro.

Insomma, Icardi rappresenta il passato, come testimoniato dall'arrivo di Romelu Lukaku a cui è stata data la maglia numero 9 dell'argentino. Ma a dodici giorni dalla fine del mercato la situazione è bloccata.

Qualcosa però si sta muovendo. Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe accettato l'offerta da 65 milioni fatta pervenire dal Napoli per Icardi. Trattativa chiusa? No, ovviamente. Perché l'ex Samp non vuole lasciare Milano, città in cui ha appena comprato un super attico a due passi dalla sede nerazzurra. Se il giocatore non cambierà idea, è destinato a trascorrere la stagione ai margini dell'Inter.