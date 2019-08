Dopo cinque stagioni in blaugrana il croato vuole una nuova esperienza: Paratici propone lo scambio con Emre Can, indietro nelle gerarchie di Sarri. Ma si parla anche di Mandzukic in Spagna in cambio di Miranda.

di Simone Cola - 21/08/2019 09:52 | aggiornato 21/08/2019 09:56

5 stagioni al Barcellona, condite da 4 titoli spagnoli, altrettante Coppe del Re, Champions League e Mondiale per club: è questo il ricchissimo curriculum vitae di Ivan Rakitic, 31enne centrocampista croato dei blaugrana che dopo tanti successi avrebbe avvertito la necessità di una nuova sfida diventando improvvisamente, con la chiusura del calciomercato ormai prossima, uno degli obiettivi di una Juventus ancora in cerca di rinforzi.

A raccontare la clamorosa indiscrezione è Tuttosport in edicola oggi, che riporta i dettagli dell'incontro andato in scena lunedì sera in Catalogna tra i dirigenti de Barcellona e Fabio Paratici: il ds juventino avrebbe convinto i colleghi blaugrana a ragionare seriamente su un'operazione che potrebbe fare comodo a entrambi i club, che stanno cercando di aggiustare le rispettive rose con un budget minimo a disposizione dopo gli importanti sforzi economici già sostenuti nelle scorse settimane.

Il calciomercato ha portato al Barcellona nomi come Frenkie de Jong e Antoine Griezmann e alla Juventus Matthijs de Ligt, uno dei rinforzi regalati al nuovo tecnico Maurizio Sarri insieme a Demiral, Rabiot, Ramsey e Buffon: non basta, né ai blaugrana né ai bianconeri. Ed ecco allora l'idea di un doppio scambio, protagonisti da una parte Mario Mandzukic e Emre Can e dall'altra il giovane Juan Romero e, soprattutto, Ivan Rakitic.

Emre Can è arrivato nell'estate del 2018 a parametro zero dal Liverpool: dopo una partenza difficile si è preso la Juventus, il timore di una retrocessione nelle gerarchie potrebbe averlo spinto a chiedere già la cessione.

Calciomercato, asse Juve-Barça: si parla di uno scambio Emre Can-Rakitic!

Tutto nasce dal desiderio del croato di inseguire nuove sfide, divenuto necessità nel corso dell'estate nonostante l'assenza di dichiarazioni pubbliche in questo senso. Seguito da tempo dal PSG, Rakitic non ha però mai manifestato l'interesse per trasferirsi in Ligue 1 mentre il discorso cambierebbe completamente in caso di Serie A e soprattutto di Juventus, club in cui avrebbe le qualità per imporsi nel gioco di Sarri e con cui potrebbe puntare alla conquista della Champions League.

D'altra parte anche i bianconeri stanno affrontando un caso simile con Emre Can: il turco-tedesco, arrivato appena un anno fa a parametro zero dal Liverpool, è partito lentamente ma ha finito per imporsi con Massimiliano Allegri in panchina, ma con l'addio del tecnico livornese e l'arrivo di Sarri tutto potrebbe essere cambiato. Negli ultimi tempi infatti il mediano ha percepito di essere finito indietro nelle gerarchie, sopravanzato da Pjanic, Bentancur, Ramsey, Rabiot e Khedira: nella stagione che porta all'Europeo non vuole restare troppo in panchina, ecco perché avrebbe chiesto la cessione.

Per un croato che parte un croato che arriva: nello scambio che porterebbe Rakitic alla Juventus il Barcellona potrebbe arrivare a Mario Manduzkic, possente centravanti croato in cambio di rappresentare un'alternativa offensiva importante per il mister Ernesto Valverde.

E cessione sarà, anche se al momento l'ipotesi dello scambio con Rakitic è appena un'idea e poco più: la Juventus sembra addirittura intenzionata a chiedere un conguaglio economico visto che Can ha 6 anni in meno rispetto a Rakitic, possibile invece che il tutto venga pareggiato da un ulteriore scambio che vedrebbe Mario Manduzkic andare al Camp Nou e il giovane Juan Miranda raggiungere la Continassa.

Mandzukic rappresenterebbe un'opzione in più nell'arsenale offensivo a disposizione di Valverde, Miranda andrebbe a sostituire come terzino sinistro di riserva quel Luca Pellegrini prelevato dalla Roma in estate e girato in prestito al Cagliari. Un incastro affascinante e che Tuttosport reputa possibile, a patto che arrivi l'assenso di tutti i giocatori coinvolti e che i due club trovino la quadra dal punto di vista economico. L'affare saltato con il Manchester United, che coinvolgeva Lukaku e Dybala, insegna che tutto può sempre succedere: tuttavia la possibilità che Ivan Rakitic diventi uno dei protagonisti della Serie A è oggi decisamente concreta.