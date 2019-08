Brescia, Balotelli: "Non ho paura di fallire. Nazionale? Dipende da me"

Brescia, Balotelli: "Non ho paura di fallire. Nazionale? Dipende da me"

Toh, chi si rivede! Al centro sportivo di Torbole, casa del Brescia, spunta Dario Hubner, uno che con le Rondinelle ha fatto la storia esultando 85 volte tra il 1997 e il 2001 (più di 300 le reti realizzate in Italia). Tante le foto scattate con i giocatori di Eugenio Corini, tra cui ovviamente non poteva mancare l'ultimo arrivato Balotelli.

