L’ex centrocampista della Roma è tornato a parlare della scelta di giocare in Argentina e ha espresso un desiderio.

di Redazione Fox Sports - 21/08/2019 10:44 | aggiornato 21/08/2019 10:49

Ancora non se ne capacita, Daniele De Rossi. Sta vivendo un sogno in Argentina giocando per il Boca Juniors, club che lo affascinava fin da quando era un bambino. In un'intervista a Fox Sports Argentina, l'ex capitano della Roma è tornato a parlare della scelta di giocare in Sudamerica e non solo:

Le ultime tre settimane sono state emozionanti, sono molto felice e sono stato accolto in un modo indimenticabile. Avevo un po' di paura all'inizio, ma ora sono contento. Giocare alla Bombonera è stato magico, un sogno, poi in campo le emozioni si mettono da parte e adesso sono concentrato su ciò che devo fare. Ho avuto il supporto dei miei compagni

DDR ha proseguito:

Quando mi chiamò Burdisso pensai che il Boca fosse l'unica destinazione possibile dopo la Roma. Mi è servito del tempo per capire come la mia famiglia si sarebbe potuta adattare a tanti cambiamenti. C'è chi prende decisioni differenti, in Cina avrei potuto guadagnare molto di più, ma ho capito che volevo sentirmi vivo e felice e l'unico posto oltre a Roma che poteva darmi questo è il Boca Juniors".

Poi ha espresso un desiderio:

Dopo aver incontrato Maradona, vorrei incontrare Riquelme. Una sua foto è lo sfondo di un gruppo WhatsApp che ho con altri calciatori e amici. Credo che solo Iniesta lo superi, è il centrocampista più completo della storia. Anche Cassano mi ha detto che vorrebbe conoscerlo, è impossibile non innamorarsi di un calciatore così

Sulla passione dei tifosi argentini: