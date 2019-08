Si cerca di capire la verità sugli attacchi subiti da Roman Reigns. E Kofi Kingston deve reagire all'aggressione di Randy Orton.

di Marco Ercole - 20/08/2019 17:15 | aggiornato 20/08/2019 20:20

Sarà il Denny Sanford Premier Center a Sioux Falls, nel Dakota del Sud, il teatro della prima puntata di SmackDown dopo la lunga settimana all'insegna del grande wrestling WWE che si è tenuta a Toronto, in occasione di SummerSlam 2019. In questo show del 20 agosto 2019, si ripartirà da quanto accaduto martedì scorso, quando Daniel Bryan ha promesso di rivelare stasera il colpevole dei recenti attacchi a Roman Reigns.

The Big Dog è pronto a conoscere cosa abbia scoperto The Planet's Champion, ma Bryan ha anche a che fare con Buddy Murphy. Una settimana dopo essere stato spinto ad ammettere di aver mentito quando accusava Rowan di aver orchestrato gli attacchi a Reigns, l'australiano ha lanciato una sfida a Bryan.

Ma non è certo finita, perché dopo i primi round di ieri a Raw, adesso toccherà a SmackDown aprire le danze con il torneo King of the Ring: si affronteranno Kevin Owens ed Elias, in una faida che va ben oltre la competizione a eliminazione. Oltre al loro incontro, poi, ci sarà anche quello tra Andrade e Apollo Crews.

WWE Buddy Murphy e Daniel Bryan a confronto a WWE SmackDown

WWE News, SmackDown 20 agosto 2019

Infine, altro retaggio di quanto accaduto a Raw, quando Randy Orton ha lasciato The New Day in un mondo di dolore. Martedì scorso, con l'assistenza dei Revival, The Viper ha colpito Big E, Xavier Woods e Kofi Kingston con la sua RKO, connettendone addirittura due al campione WWE.

Ieri sera a Raw, Orton ha colpito ancora, costringendo Kingston a guardare mentre The Revival ha attaccato brutalmente Woods, facendolo poi portare in una struttura medica locale per ulteriori esami.

Attesa una risposta del WWE Champion in questa puntata di SmackDown del 20 agosto 2019, che vi racconteremo come sempre qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it dove potrete trovare WWE News e Highlights dello show.

SEGUONO AGGIORNAMENTI A PARTIRE DALLE 6.30