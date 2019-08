Ormai ci siamo. Franck Ribery ha detto sì alla Fiorentina e nelle prossime ore sbarcherà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare un contratto biennale a 4 milioni di euro netti a stagione. I tifosi viola sono ovviamente euforici, non vedono l'ora che il 36enne indossi la maglia gigliata.

Ma c'è chi tra gli addetti ai lavori boccia senza appello l'acquisto dell'ex Bayern Monaco. Si tratta del giornalista Mario Sconcerti, noto tifoso viola, che ai microfoni di calciomercato.com ha dichiarato:

Una storia che non serve a nessuno. Un'idea come quella di acquistare Ribery fa il giro su sé stessa e diventa un danno. Non è in discussione cosa sia stato l'esterno francese, ma ora anche basta. Non si può passare da un lunedì in cui si scopre e lancia Sottil a uno in cui si prega Ribery di arrivare. È fuori progetto, non si può trasformare la Fiorentina in una banda di ragazzi e vecchi funamboli. Se si vuole Ribery, che non sia il colpo salva-mercato