Da territorio di sviluppo a show televisivo: il roster giallo è ufficialmente il terzo spettacolo della WWE.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 20/08/2019 16:54 | aggiornato 20/08/2019 20:58

Era nell'aria da un po', erano arrivate indiscrezioni e anticipazioni di vario genere, ma la WWE in via ufficiale si era sempre dimostrata cauta. Ora però è arrivata l'ufficialità, perché NXT diventa ufficialmente il terzo brand televisivo della compagnia di Vince McMahon. La World Wrestling Entertainment e USA Network hanno annunciato un accordo di massima per trasmettere lo spettacolo settimanale del roster giallo della WWE, ogni mercoledì sera in diretta, a partire dal 18 settembre.

Il programma vedrà ampliata la sua durata, passando a due ore complete e - sottolinea la WWE nel comunicato ufficiale - resterà nel giorno e nell'orario che ha sempre tenuto dal 2015.

Non è una notizia da sottovalutare, perché il fatto che NXT passi in televisione, aprirà di fatto anche una "battaglia" di ascolti con la AEW (la nuova federazione di wrestling di proprietà di Shahid Khan, fondata da Tony Khan lo scorso 1 gennaio 2019), che tempo fa aveva scelto proprio il mercoledì come giorno per trasmettere i suoi show televisivi. La WWE in via ufficiale ha sempre preso le distanze da questo possibile dualismo in tv, ma è chiaro che la contemporaneità degli show porterà gli appassionati di wrestling a fare una scelta.

Il passaggio a USA Network - spiega il presidente e CEO della WWE, Vince McMahon - offre l'opportunità di approfondire le nostre relazioni con NBCUniversal e di costruire ulteriormente il marchio NXT. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è sviluppare un seguito che possa essere monetizzato allo stesso livello dei nostri programmi di punta, Raw e SmackDown.

WWE WWE NXT TakeOver Toronto: Adam Cole vs Johnny Gargano

WWE NXT sbarca su USA Network: sarà ufficialmente il terzo roster televiviso

A seguire sono riportate anche le parole di Chris McCumber, Presidente di Entertainment Networks, USA e SYFY:

USA Network e WWE hanno una delle partnership più lunghe e di maggior successo nella storia della televisione. In quanto rete di intrattenimento via cavo n.1, siamo entusiasti di aggiungere NXT alla nostra gamma settimanale insieme all'ammiraglia Raw (SmackDown sarà su FOXSports da ottobre, ndr) e di portare una nuova generazione di Superstar ad un vasto pubblico.

NXT è stato lanciato nel 2010 come semplice territorio di sviluppo ed è diventato rapidamente il terzo marchio globale della WWE insieme a Raw e SmackDown, ospitando circa 200 eventi live in tutto il mondo ogni anno. In onda ogni mercoledì sera alle 20, NXT è stata la serie settimanale n.1 del WWE Network (che continuerà a proporlo, ma a partire dal giovedì sera).

213 Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Chiudi 1 di 213

I TakeOver resteranno un'esclusiva del WWE Network

Gli eventi NXT TakeOver, invece, continueranno a essere trasmessi in diretta esclusiva sulla piattaforma ufficiale della World Wrestling Entertainment. La serie continuerà a provenire dalla Full Sail University di Orlando, quartier generale della WWE e principale istituto di intrattenimento, media, arte e tecnologia.

NXT - si legge ancora sul comunicato - offre una miscela unica di autentica azione sul ring con trame avvincenti e divertenti che caratterizzano le superstar emergenti più importanti della WWE, tra cui Adam Cole, Velveteen Dream, Shayna Baszler, Johnny Gargano, Matt Riddle, Bianca Belair, Io Shirai, Candice LeRae, Tommaso Ciampa, Kyle O'Reilly e Bobby Fish.

L'elenco diversificato del marchio è composto da atleti d'élite della NFL, sport collegiali e amatoriali, MMA, bodybuilding competitivo e sport internazionali come rugby, kushti e kabaddi. È anche il luogo di nascita dell'80% degli attuali elenchi Raw e SmackDown, tra cui Becky Lynch, Seth Rollins, Roman Reigns, Charlotte Flair, Bayley, Sasha Banks, Alexa Bliss, Bray Wyatt e Baron Corbin.