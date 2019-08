Presentati a Milanello gli ultimi acquisti rossoneri, costati complessivamente 52 milioni di euro: "Questo è un grande club che vuole scommettere su giovani di qualità".

0 condivisioni

di Alberto Casella - 20/08/2019 14:56 | aggiornato 20/08/2019 15:01

Il Milan è un cantiere aperto, ma l'atmosfera che si respira a Milanello il giorno della presentazione degli ultimi tre acquisti del club - Leao, Duarte e Bennacer - restituisce serenità e ottimismo. L'impressione è che gli anni difficili, quelli di Mister Li insomma, siano ormai considerati alle spalle, una cosa che appartiene a un passato ormai superato.

Merito in gran parte di due totem del "rossonerismo" come Paolo Maldini e Zvonimir Boban, fortemente voluti dalla proprietà e da Gazidis per dare un'identità forte a club e squadra, ma anche della presenza di un tecnico fra i più stimati della Serie A, Marco Giampaolo, al quale qui nessuno manco si sogna di rinfacciare il tifo dichiarato per gli odiati cugini.

E pazienza se proprio i cugini sembrano più avanti nei pronostici estivi. Sono usciti per primi dalle secche del Fair Play Finanziario e del gentlemen agreement e hanno potuto permettersi un mercato per la prima volta fuor di austerità: la consapevolezza è che anche la rinascita del Milan è cominciata, ben avviata dalla nuova dirigenza, e il gap sarà presto colmato.

Marco Giampaolo è uno dei più stimati allenatori della Serie A

Milan, la presentazione di Leao, Duarte e Bennacer

A Milanello non ci sono Lukaku o Niños Maravillas da mettere in vetrina, ma idee chiare e altri obiettivi importanti da centrare. Intanto tocca a tre niños comunque di indubbia qualità essere presentati: Rafael Leao, Leo Duarte e Ismael Bennacer hanno 64 anni in tre e, sperano i tifosi, un grande futuro davanti. L'occasione è importante, come conferma la presenza, insieme ai giocatori, di Boban, Maldini e Massara. Uno dei più attesi è Rafael Leao, il ventenne attaccante portoghese arrivato dal Lille per 25 milioni di euro più bonus:

Sono venuto al Milan perché è un club intenzionato a scommettere sui giovani di qualità. Stiamo costruendo una grande squadra, anche fuori dal campo. Essere qui è un sogno: ora dovrò lavorare con molta umiltà e ascoltare tutti, poi sul campo mi dovrò concentrare su quello che dice l'allenatore.

Don't miss the LIVE presentation of Rafael Leão, Ismaël Bennacer and Léo Duarte 🎙

LIVE at 12pm on our official App 📲

Non perderti, a Milanello, le presentazioni ufficiali di Leão, Bennacer e Duarte 🎙

LIVE alle 12.00 sulla nostra App 📲



➡ https://t.co/SWTea3GYoA pic.twitter.com/XLzyGbemqt — AC Milan (@acmilan) August 20, 2019

Leao, poi, si schermisce davanti ai paragoni con Ronaldo, il Fenomeno interista che finì però per indossare anche la maglia rossonera, e a proposito del suo ruolo, prima o seconda punta, si rimette alle decisioni dell'allenatore. Vicino a lui c'è Leo Duarte, il difensore brasiliano che, dei tre, è forse quello che suscita più curiosità, visto che, arrivando direttamente dal Flamengo, è il meno conosciuto:

Ho ricevuto la chiamata di Maldini mentre facevo shopping con mia moglie. Mio padre era un suo fan ed è stato un grande onore per me. Io come Thiago Silva? Se riuscirò ad avere la metà del suo successo sarò felice: spero di prendere i suoi aspetti migliori.

Bennacer contro il Milan nella scorsa stagione

Leo sa di doversi adattare al calcio italiano, è pronto a pagare pegno ma vuole lottare per un posto da titolare e ringrazia Romagnoli per l'aiuto che gli ha già offerto. Intanto sta studiando l'italiano perché, dice, è importante per capire bene le indicazioni di Giampaolo. Chi, invece, ha meno bisogno di presentazioni è Ismael Bennacer: due anni a Empoli, fra Serie A e B, lo hanno fatto conoscere anche al grande pubblico:

Sto crescendo e il Milan è la squadra perfetta per imparare ancora di più e lavorare bene. Quando mi hanno chiamato ero in Coppa d'Africa ma non ci ho pensato troppo. Se Giampaolo mi ha chiesto di venire è perché a lui piace come gioco e mi vede bene per il suo sistema di gioco.

📡 Follow Rafael Leão, Ismaël Bennacer and Léo Duarte's presentation exclusively on our #ACMilan Official App. LIVE at 12pm 🗣

📡 La conferenza stampa di presentazione di Leão, Bennacer e Duarte, domani alle 12.00, sarà LIVE sulla nostra App 🗣

➡ https://t.co/SWTea3GYoA pic.twitter.com/2NLc14Cx6A — AC Milan (@acmilan) August 19, 2019

E a proposito della Coppa d'Africa, Ismael è tornato con il titolo di miglior giocatore del torneo, ma lui non si monta la testa:

Si tratta solo di uno step ulteriore, ma non ho ancora fatto niente di grande. Sicuramente mi è servito per acquisire più fiducia nelle mie possibilità.

Allineato e coperto, anche Bennacer non esprime preferenze sul ruolo da coprire: si vede come playmaker davanti alla difesa ma adora Giampaolo e per lui è pronto a giocare in qualunque posizione.