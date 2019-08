Il manager Red Devils fa chiarezza sui rigoristi: "Calcia chi se la sente tra Pogba e Rashford". Gary Neville e Carragher contrari: "Situazione imbarazzante".

di Redazione Fox Sports - 20/08/2019 11:42 | aggiornato 20/08/2019 13:46

Il quarto rigore sbagliato negli ultimi 12 mesi. Paul Pogba avrebbe potuto firmare la vittoria del Manchester United sul difficile campo del Wolverhampton, ma dagli undici metri si è fatto ipnotizzare da Rui Patricio.

Prima che calciasse, le telecamere hanno indugiato sul centrocampista francese che ha discusso a lungo col compagno Marcus Rashford. Era stato proprio l'inglese a tirare una settimana fa e a trasformare il penalty contro il Chelsea. Su questa vicenda ha fatto chiarezza il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer:

Paul e Marcus sono i nostri due tiratori designati, spetta a loro decidere al momento chi se la sente di calciare. Pogba ha segnato tanti rigori per noi, a volte purtroppo può capitare di sbagliare. Io stesso mi sono trovato in quella situazione, ho tirato e fallito un rigore con la Norvegia

Così invece Rashford:

Ne ho calciato uno la scorsa settimana, non è stato un problema per me cederlo a Paul questa volta

Parole, queste del tecnico e dell'attaccante, che non sono piaciute a Gary Neville e Jamie Carragher.

Ho visto una confusione imbarazzante – ha detto Neville a Sky Sports – perché non dovrebbe essere in discussione il nome del rigorista, visto che Pogba ha commesso quattro errori negli ultimi 12 mesi. Sarebbe logico pensare che ha avuto le sue possibilità, mentre Rashford aveva segnato un rigore la settimana scorsa. Ma non dovevano prendere una decisione tra loro. Stiamo parlando di un calcio di rigore per lo United, non di una tombola

Sulla stessa lunghezza d'onda l'ex Liverpool: