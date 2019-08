Ci muoveremo con decisione contro qualsiasi persona ritenuta colpevole di abusi e discriminazione razziali. Siamo tutti disgustati da quanto sta accadendo a Paul Pogba e lo condanniamo totalmente. Le persone che hanno espresso queste opinioni non rappresentano i valori del nostro grande club ed è incoraggiante vedere che la stragrande maggioranza dei nostri fan lo condanni anche sui social media. Il Manchester United ha tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di razzismo o discriminazione

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK