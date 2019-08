La conferenza stampa del difensore: "Qui si lotta per vincere tutto, spero di convincere Sarri e conquistare una maglia da titolare".

di Paolo Gaetano Franzino - 20/08/2019 15:17 | aggiornato 20/08/2019 15:22

Giornata di presentazione per Merih Demiral, il difensore turco che la Juventus ha acquistato dal Sassuolo per 18 milioni dopo che la società neroverde, in sinergia con il club piemontese, lo aveva prelevato dall'Alanyaspor lo scorso gennaio.

Sono bastate quattordici presenze con la maglia degli emiliani per convincere Paratici, che già aveva ammirato le qualità del classe '98 nella Süper Lig turca. Due i gol segnati dal centrale nell'ultimo campionato, entrambi di testa ed entrambi realizzati nel 4-0 rifilato al Chievo.

Nonostante l'interessamento di diverse squadre – Milan e Atletico Madrid su tutte – Demiral farà molto probabilmente parte della batteria di difensori a disposizione di Maurizio Sarri, con Bonucci, Chiellini, de Ligt e forse anche Rugani. Il tecnico della Juventus ha infatti apprezzato il precampionato disputato dal turco, con la ciliegina sulla torta rappresentata dall'ottima prestazione contro l'Inter a Nanchino.

Merih Demiral nel suo primo Derby d'Italia

Juventus, la conferenza stampa di presentazione di Merih Demiral

Inizia la conferenza stampa di Demiral, che parla subito dello status del suo nuovo club e dell'importanza del suo trasferimento in bianconero.

La Juventus è una squadra molto importante, per me è una fortuna essere qui, la realizzazione di un sogno. Sono rimasto impressionato dal club, spero di riuscire ad adattarmi il prima possibile. Ho fatto molti sforzi per arrivare qui ma non mi sento una sorpresa. I tifosi? In campo cerco sempre di dare il meglio, ovviamente apprezzano questo lato di me. Spero di convincere tutti col passare delle partite.

Demiral è il primo calciatore turco nella storia della Juventus:

Cercherò di essere un modello per chi mi segue. Allenarmi con giocatori così forti è un onore e vorrei dimostrare a tutti che lavorando duramente si riescono a raggiungere obiettivi importanti.

Piccolo passo indietro: si ripercorre la storia dell'ex Sassuolo.

Quando ero più giovane giocavo sulla fascia sinistra, a 11-12 anni il mister mi ha spostato in difesa. Io il nuovo Chiellini? Avere la possibilità di giocare con calciatori che seguivo quando ero piccolo è molto importante. Chiellini mi sta vicino e mi aiuta molto, così come Bonucci.

Si parla poi dell'esperienza allo Sporting Lisbona, dove in un anno e mezzo ha totalizzato 29 presenze con la seconda squadra.

Quando sono arrivato in Portogallo (gennaio 2017, ndr) ero molto giovane ma volevo fortemente giocare in Europa. Naturalmente adesso spero di guadagnare presto una maglia da titolare e di rimanere qui a lungo.

Già, ora la Juventus: un punto di arrivo per un giocatore che ha già convinto in Serie A.

Il Sassuolo mi ha permesso di fare una buona esperienza nel campionato italiano: questo è il miglior torneo per imparare i fondamentali di un difensore.

Dopo aver sorvolato sulle questioni di mercato (“non mi interessano”), si parla della stagione che sta per iniziare:

La Juve ogni stagione cerca di vincere tutte le competizioni alle quali partecipa, sono sicuro che quest'anno succederanno grandi cose.

Dopo aver convinto De Zerbi, l'allenatore da impressionare sarà adesso Sarri.

Il tecnico si occupa molto dell'aspetto difensivo, per me è molto importante lavorare direttamente con lui, in modo da allenarmi al meglio e migliorare i punti deboli.

Alcuni lo paragonano a Chiellini, altri a Montero, difensore ancora presente nei cuori dei tifosi bianconeri. Ma chi è il punto di riferimento di Demiral?

Essere paragonato a loro due è un onore. I miei veri idoli sono i giocatori con cui sto giocando adesso, come Chiellini.

Ultima domanda sul quasi connazionale Emre Can, che ha scelto la nazionale tedesca nonostante le sue origini turche: