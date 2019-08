Chelsea: se ne va Gary Staker, "amico degli italiani"

Cominciò come steward nel tunnel. Avendo abitato in Italia, la sua vita cambiò quando arrivò Vialli. Fu grande amico di Ranieri e Conte fra gli altri, ma anche di Mourinho.

Il suo faccione rubicondo è sempre stato uno dei più familiari per tifosi, staff e giocatori del Chelsea. Al di fuori dell'ambiente dei Blues forse è meno conosciuto, ma all'interno del club, Gary Staker è tuttora una vera e propria istituzione, sin dagli anni Novanta, quando la squadra non era ancora quella corazzata continentale che è diventata sotto la gestione di Abramovich.

Lui, Gary, era entrato in punta di piedi nel 1991, prima come steward, poi come coordinatore dei suoi colleghi nel tunnel. Bonario ma fermo, ha sempre avuto un carisma pacioso naturale che lo ha fatto amare da tutti. Avendo vissuto una parte della sua vita con la famiglia nel nord Italia, la sua vita cambiò quando a Londra sbarcò Gianluca Vialli, il primo della colonia italica a Stamford Bridge.

Arrivato 32enne dalla Juventus, l'attaccante ex doriano aveva bisogno di un traduttore e Gary si fece avanti, forte della sua consuetudine con la nostra lingua. Il club allora apparteneva ancora a Ken Bates, al quale non parve vero di risolvere il problema con una soluzione interna: Staker si sfilò il giubbotto catarinfrangente di servizio e affiancò Vialli che due anni più tardi, nel 1998, assunse anche la guida tecnica della squadra, nel ruolo di giocatore-allenatore.

Gary Staker, a destra, insieme a Steve Holland, Antonio Conte e Carlo Cudicini

Da allora la sua crescita professionale non si è più fermata e Gary è stato al fianco di tutti i manager del Chelsea degli ultimi 20 anni, arrivando a ricoprire un ruolo simile al team manager, figura di raccordo fra club e squadra. Le cose cambiano, però, e ora arriva dal Times la notizia che i tifosi non avrebbero mai voluto sentire: la società di Abramovich avrebbe deciso di rimuoverlo. O meglio di cambiargli ruolo, allontanandolo dalla prima squadra per offrirgli di occuparsi degli ambasciatori del Chelsea, tra cui gli ex giocatori Carlo Cudicini, Tore Andre Flo e Paulo Ferreira. Una deminutio, senz'altro, che Staker si è riservato di valutare a fondo prima di dare una risposta.

L'amicizia con Ranieri

Fra gli italiani con cui legò maggiormente c'è sicuramente Claudio Ranieri. Il loro rapporto cominciò con un episodio piuttosto esilarante: al termine di uno dei primissimi match in cui allenava i Blues, il tecnico romano si era lanciato in un'appassionata quanto chilometrica digressione sulla prestazione della squadra. Giunto il momento della sua traduzione, Gary, teso ed emozionato, riassunse paonazzo la lunga analisi di Ranieri in meno di dieci parole, fra le risate dei presenti. Il sor Claudio conserva tuttora un ottimo ricordo di Staker:

Gary, per me, è stato come un angelo custode. È bello che sia ancora lì. Gary è davvero fantastico.

Dotato di un'umanità straordinaria, Staker soffrì per l'allontanamento di Ranieri a favore di Mourinho e fu lui a organizzare il celebre picchetto d'onore al termine del match contro il Leeds, l'ultimo di Claudio alla guida della squadra:

Gary, che è un uomo straordinario, mi chiamò al centro del campo e i giocatori, guidati da Terry e Desailly su sua imbeccata, hanno organizzato la guardia d'onore: quando mi sono girato e me ne sono accorto mi è venuta la pelle d'oca.

Tutto ciò, comunque, non ha impedito a Gary di stringere un legame altrettanto forte con Mourinho, che non ha mai mancato di tessere le sue lodi: c'era lui al suo fianco quando lo Special One ebbe un malore durante una preseason negli Usa e José dedicò una vittoria del Chelsea a lui, assente per la morte del padre. E quando Abramovich scelse Antonio Conte, lui volò Italia e il 24 marzo 2016 si presentò in tribuna alla Dacia Arena per conoscere il prossimo oggetto delle sue attenzioni, allora ct dell'Italia impegnata a preparare l'Europeo contro la Spagna. Ma i tempi cambiano e anche il Chelsea ha deciso, in qualche modo, di cambiare look: thank you, anzi grazie di tutto, mister Gary.