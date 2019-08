L'Ajax soffre, rischia di perdere e chiude in dieci contro un ottimo Apoel. Ora tutto si deciderà ad Amsterdam tra otto giorni. Vittorie pesanti di Slavia Praga e Club Bruges.

Partono i playoff di Champions League, arriva quindi all'ultimo il lungo cammino verso la fase a gironi della competizione più importante d'Europa. La grande protagonista del primo lotto di partite è l'Ajax impegnata a Nicosia sul campo dell'Apoel. Erik ten Hag deve fare a meno di Promes infortunato e di Dolberg ormai a un passo dal Nizza. Torna Neres nel tridente con Zyiech e Tadic. I Lancieri prendono subito in mano le redini del gioco, le trame sono le solite: palla a terra, mancanza di punti di riferimento in avanti, inserimenti dei centrocampisti. Vid Belec si deve subito superare sul gran tiro di Neres che sembrava indirizzato all'angolino. L'ex portiere della Samp è provvidenziale anche in uscita bassa per evitare che Tadic possa concludere comodamente a rete.

Con il passare dei minuti, però, l'APOEL prende coraggio e trova più spazio anche grazie alla velocità di Al-Tamari che qualche apprensione la crea. Ma l'occasione più importante per la squadra di Doll capita sui piedi di Ioannou che calcia a botta sicura, ma deve fare i conti con il salvifico intervento in scivolata di Martinez. Poco dopo è di nuovo Al-Tamari a seminare il panico e rischiare di mandare avanti l'APOEL. L'Ajax soffre, lo si vede anche dai falli commessi che portano all'ammonizione di Mazraoui, Veltman e Marin. Negli ultimi dieci minuti di primo tempo, però, la squadra di ten Hag ricomincia a macinare gioco, ma l'Apoel è organizzato, ordinato, solido e soffoca ogni tentativo avversario.

Nel secondo tempo l'Ajax riparte con il piede sull'acceleratore, anche se si nota una squadra ancora imballata, in rodaggio dopo i tanti cambiamenti rispetto alla passata stagione, soprattutto in difesa quando Marin legge malissimo una punizione battuta dall'Apoel che porta Lucas Souza al tiro e Onana deve sfoderare un buon riflesso; sul prosieguo dell'azione è Pavlovic di testa ad andare a un passo dall'1-0, ma la traversa salva gli olandesi. Il centravanti serbo fa pure da sponda per Al-Tamari che scarica un gran destro che però scuote solo l'esterno della rete. Nella ripresa c'è tanto Apoel e poco Ajax che rischia di farsi male da solo con Veltman che per poco non spedisce nella propria porta. Porta salvata ancora da Onana al 69' su una conclusione dal limite di Lucas Souza. Ten Hag si gioca la carta Huntelaar per Neres, ma l'Ajax resta in dieci per la doppia ammonizione di Mazraoui. L'Apoel allora ci crede, ma Al-Tamari non riesce a trovare lo specchio da posizione defilata. L'occasione più chiara per gli ospiti arriva all'88', ma il tocco sotto di Huntelaar viene intercettato poco prima della linea di porta da Mihajlovic. È l'ultima emozione di un match che rimanda ogni discorso alla gara di ritorno da giocare tra otto giorni ad Amsterdam.

Champions League, il LASK affronta il Bruges

Champions League, il Burges vince fuori casa: 0-1 contro il LASK

Il LASK Linz dopo aver eliminato il Basilea sogna il colpaccio anche contro il Bruges. La squadra di Isamel parte fortissimo e dopo due minuti si divora l'occasione del vantaggio con Ranftl che da ottima posizione calcia al lato. Passa una manciata di secondi ed è Klauss a staccare più alto di tutti su azione d'angolo, ma il palo nega l'1-0 agli austriaci che però alla prima disattenzione capitolano, Trauner si addormenta e nel tentativo di rimontare Openda lo stende in area, per Marciniak è rigore, decisione confermata anche dopo un lungo silent-check con il VAR. Dal dischetto Vanaken è perfetto e realizza il gol del vantaggio per il Bruges. Quinto gol in stagione per il capitano, terzo in Champions.

Il LASK sembra accusare il colpo per qualche minuto, ma torna a un passo dal pari al 24' con Deli che viene salvato dal palo nel goffo tentativo d'autorete. Il Burges non riesce a trovare i propri giocatori offensivi con grande costanza e il LASK ancora con un colpo di testa prova a far male a Mignolet. Gli austriaci alzano i ritmi soprattutto nel finale di tempo, collezionando calci d'angolo (tre in pochi minuti), ma i belgi si difendono con ordine senza rischiare granché e portando negli spogliatoi un risultato prezioso.

In avvio di ripresa, la musica sembra decisamente cambiata perché il Bruges a giocare con maggior fluidità e dopo tre minuti va a vicinissimo allo 0-2 con Dennis che, imbeccato da Okereke, viene murato da una grande parata di Schlager. Proprio l'ex Spezia svariando su tutto il fronte offensivo crea non pochi grattacapi alla difesa dei padroni di casa che rispetto al primo tempo non riescono più a farsi vedere con insistenza dalle parti di Mignolet. Il Bruges va di nuovo vicino al raddoppio con Rits che dal limite trova una buona conclusione che si spegne di poco sul fondo. Il Bruges vince, porta a casa un risultato pesante e guarda con fiducia alla gara di ritorno.

Champions, Slavia Praga corsaro: Cluj battuto a domicilio

Sogna il Cluj dopo l'impresa contro il Celtic, spinto da uno stadio gremito, davanti però c'è uno Slavia Praga che dopo la buona esperienza dello scorso anno in Europa League, ora punta al grande salto in Champions. I primi venti minuti sono molto equilibrati, lo Slavia gioca a viso aperto, cercando di fare la partita e a cavallo del quarto d'ora cerca due volte la porta avversaria con i tentativi di Olayinka e Soucek. Il Cluj tiene bene il campo, anche grandi occasioni non ne crea almeno fino al 26' quando Tucudeanu chiama Kolar al miracolo per evitare l'1-0 romeno. Ma come recita la legge non scritta più famosa del calcio, a gol fallito corrisponde gol subito e così è lo Slavia a passare in vantaggio con uno schema da calcio d'angolo che porta al tiro da fuori Masopust e Arlauskis è beffato.

La rete subita manda in tilt il Cluj che comincia a subire pesantemente l'iniziativa dei cechi e il colpo di testa di Van Buren rischia già alla mezzora di indirizzare pesantemente il discorso qualificazione. Il gol di Masopust cambia di fatto completamente il volto della seconda parte di tempo, perché se prima la gara si muoveva su un binario di sostanziale equilibrio, da quel momento invece lo Slavia domina e non lascia alcuna possibilità di replica ai campioni di Romania.

Petrescu cambia a inizio ripresa, mette dentro Rondon e toglie Tucudeanu e proprio il nuovo entrato suona il primo squillo per i suoi con un gran diagonale che però si stampa sul palo. L'avvio di secondo tempo dei romeni è incoraggiante, tutt'altra cosa rispetto a quanto visto fino al fischio dinale del primo tempo. La prima sortita dello Slavia infatti arriva dopo un quarto d'ora, con Van Buren che però non fa paura al Cluj che invece torna a farsi vivo in avanti con Camora che però non aggiusta la mira e manda alto dai 20 metri. La chance più grande per la squadra di Petrescu capita sui piedi di Omrani che al 78' può calciare dal dischetto un rigore che proprio lui si è guadagnato, il francese però calcia male e Kolar para. Una mazzata per le speranze del Cluj a cui ora servirà un'impresa tra una settimana a Praga per cercare di approdare alla fase a gironi di Champions.

