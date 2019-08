Zaniolo: "Non ho mai pensato di andare via dalla Roma"

Per un Zappacosta che arriva alla Roma, c'è un Santon che parte. L'ex Inter è infatti vicinissimo al Mallorca, che ha battuto la concorrenza della SPAL e sta per assicurarsi il terzino in prestito con diritto di riscatto.

Zappacosta torna così in Italia dopo due stagioni. Se n'era andato nell'estate del 2017, quando salutò il Torino e volo tra le fila dei Blues che sborsarono 25 milioni di euro più bonus per il suo cartellino.

