I giallorossi e il club tedesco lavorano al prestito con diritto di riscatto. E il difensore argentino prolunga fino al 2021.

Patrik Schick potrebbe lasciare la Roma in questi ultimi giorni di mercato. L'attaccante ceco classe 1996 piace infatti molto al Lipsia, che avrebbe individuato l'ex Sampdoria come sostituto ideale del partente Jean-Kevin Augustin.

Le parti stanno lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con il club tedesco che fa leva sulla volontà del ragazzo di andare a giocare in Germania.

E intanto si registra l'ennesimo rinnovo in casa Roma. Dopo quelli di Zaniolo, Under e Dzeko, anche Federico Fazio sposa nuovamente la Roma e firma fino al 2021. Il difensore argentino, arrivato nella Capitale nell'estate del 2016, ha collezionato in tre stagioni 135 presenze e 11 gol.

Fazio rappresenta un giocatore fondamentale - ha dichiarato il ds giallorosso Petrachi - per la nostra rosa, per questo motivo il suo rinnovo ci rende estremamente soddisfatti. Puntiamo molto sulle sue qualità e sulla sua esperienza, elementi importanti anche per la crescita dei nostri calciatori più giovani. Federico sarà una guida per la nostra difesa e per i nostri ragazzi

