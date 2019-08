Il Barcellona è in difficoltà, Florentino attendista e la mossa di Paratici potrebbe sparigliare il tavolo, anche per la scarsa propensione del PSG a vendere ai Blaugrana.

Trattative apertissime, dove nessuna conclusione deve essere giudicata impossibile a priori: il mercato calcistico dell'estate 2019 sembra avvicinarsi quasi più al fantacalcio che al solito trend. E le italiane provano a reggere il colpo: la strada l'aveva tracciata la Juventus un anno fa andando a prendersi, contro ogni pronostico, Cristiano Ronaldo direttamente dalle mani di Florentino Perez.

Dodici mesi dopo su quella stessa strada si è avviata anche l'Inter che per assicurarsi Lukaku ha battuto un record che durava da 20 anni e ora sta per affiancargli pure il Niño Maravilla. E persino De Laurentiis, solitamente molto cauto e poco propenso a fare debiti, ha cominciato a pensare in grande e a tentare i grandi nomi.

Ma il colpo più clamoroso del calciomercato 2019 sembra averlo, in questo momento, di nuovo in canna la Juventus. Incassato il mezzo fallimento dell'operazione Lukaku, incagliata da una pattuglia di esuberi che sembra non volere nessuno, sempre alla finestra lariana di villa Nara-Icardi, la Vecchia Signora, però, pare stia preparando un colpo di coda che ha già messo in agitazione i top club del continente.

Calciomercato Juventus: si punta a Neymar

Calciomercato Juventus: Dybala e 100 milioni per Neymar

Un colpo di coda che si chiama Neymar. La notizia arriva dalla Spagna: il quotidiano sportivo As afferma, sulla base delle rivelazioni di una fonte vicina alla famiglia Neymar e giudicata molto attendibile, che Paratici avrebbe offerto al PSG Paulo Dybala e un consistente quantitativo di milioni - 100 secondo il media madrileno - che, con la quotazione di 80 milioni attribuita all'argentino, porterebbe a un'operazione da 180 milioni complessivi.

I bianconeri puntano a uno scambio fra Neymar e Dybala più un sostanzioso conguaglio

La mossa del cavallo

Il brasiliano ambirebbe tornare al Barcellona ma, sempre secondo la stessa fonte, i bianconeri avrebbero garantito al giocatore lo stesso stipendio, 37 milioni, che percepisce al PSG, ottenendone il gradimento di massima. Inoltre, con il Barcellona in difficoltà dopo il nulla di fatto della missione parigina di Abidal e con il Real Madrid che sembra aver sposato la tattica attendista, la mossa del cavallo inventata da Paratici potrebbe davvero risultare vincente, assist fondamentale per il club parigino che vuole evitare di favorire i Blaugrana e che si sta stufando delle esitazioni di Florentino.

Nell'operazione ci sarebbe il placet di Cristiano Ronaldo che stima molto il brasiliano

Tentazione Luis Suarez

Certo, l'operazione non si prospetta semplicissima nemmeno per la Juventus che, oltre a convincere Dybala ad accettare la Ligue 1, dovrebbe riempire le vetrine con le scritte "saldi" e cercare di vendere presto, e ovviamente a cifre ribassate, giocatori come Mandzukic, Rugani, Matuidi e possibilmente anche Higuain. Anche perché la bulimia bianconera non si fermerebbe a Neymar, ma sembra puntare addirittura anche Luis Suarez, per una riedizione della MSN in "salsa Ronaldo" che metterebbe la squadra di Sarri in pole position per qualunque traguardo.