Gli azzurri sono in attesa di una risposta positiva da parte dell'argentino: pronta un'offerta da 60 milioni da recapitare all'Inter.

di Redazione Fox Sports - 20/08/2019 10:34 | aggiornato 20/08/2019 10:39

Sono ore di attesa in casa Napoli. Si aspetta che Mauro Icardi prenda una decisione sul suo futuro e si dimostri disponibile al trasferimento alla corte di Carlo Ancelotti. Per l'argentino le porte all'Inter sono chiuse, sbarrate. Conte lo considera fuori dal progetto, così come tutta la dirigenza.

Così all'attaccante non resta che fare le valigie e salutare. Ma il tempo stringe e il 2 settembre - giorno in cui chiuderà in Italia il calciomercato in entrata - si avvicina inesorabilmente. Ad oggi è il Napoli la squadra che sta facendo passi concreti per avere Icardi.

Il club di Aurelio De Laurentiis ha pronta un'offerta da 60 milioni di euro più bonus da recapitare all'Inter, senza l'inserimento di Milik come contropartita tecnica. La palla è nelle mani del giocatore, che potrebbe anche restare in nerazzurro e non giocare. I nodi saranno sciolti per forza di cose nei prossimi giorni.

Intanto il Napoli continua a pensare a Fernando Llorente, svincolatosi lo scorso 1° luglio dal Tottenham. Classe 1985, cercato anche dall'Inter, nell'ultima stagione ha segnato 8 gol. Lo spagnolo conosce già il campionato italiano avendo giocato con la Juve dal 2013 al 2015 collezionando 27 gol in 92 gare.